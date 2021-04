English Finnish

Plc Uutechnic Group Oyj Pörssitiedote 9.4.2021 klo 9:00 EET



Plc Uutechnic Group Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimiesoikeus

Kuten aiemmin on julkistettu, SPX FLOW Technology Germany GmbH ("SPX FLOW") on 20.1.2021 käynnistänyt Plc Uutechnic Group Oyj:n ("UTG") vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn hakemalla välimiesmenettelyn aloittamista osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n mukaisesti lunastaakseen kaikki jäljellä olevat UTG:n osakkeet.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on 8.4.2021 määrännyt yksijäsenisen välimiesoikeuden UTG:n jäljellä olevien osakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn. Välimiesoikeuden muodostaa asianajaja Petri Taivalkoski.

Uudessakaupungissa 9.4.2021

Plc Uutechnic Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Dominic Hill, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +44 (0) 161 249 1444

