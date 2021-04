Bekaert: Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

English Dutch French

Les actionnaires, les titulaires de droits de souscription, les porteurs d'obligations émises avant 2020 et les porteurs d'obligations convertibles sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de NV Bekaert SA (« Bekaert ») qui se tiendra le mercredi 12 mai 2021 à 10.30 heures à Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P6), 8500 Kortrijk (Belgique).



COMMUNICATION IMPORTANTE

Compte tenu des mesures imposées par le gouvernement en réponse à la crise de Covid-19, en particulier l’interdiction de rassemblement, le conseil d'administration de Bekaert a décidé d'offrir la possibilité de participer virtuellement à l'Assemblée Générale Ordinaire.

Bekaert n'accordera un accès physique à l'Assemblée Générale Ordinaire que dans la mesure où cela serait autorisé par les mesures gouvernementales alors en vigueur, les recommandations générales des instances gouvernementales et, de manière générale, si cela est justifié du point de vue de la santé et de la sécurité.

Pour ces raisons, les actionnaires de Bekaert sont fortement invités à exprimer leurs votes:

• soit en participant virtuellement à l'Assemblée Générale Ordinaire et en y votant électroniquement pendant son déroulement,

• ou par procuration en donnant mandat à la secrétaire générale de Bekaert et en y précisant leurs instructions de vote.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures applicables au cours des prochaines semaines, Bekaert pourra communiquer sur la participation et l'organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire via son site internet (www.bekaert.com/generalmeetings).





