Solvay nodigt aandeelhouders uit op Algemene Vergadering van 2021

English Dutch French

Brussel, 9 april 2021, 8u30 CEST - Solvay kondigt vandaag aan dat het materiaal werd gepubliceerd voor de volgende Algemene Aandeelhoudersvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 11 mei 2021 in Brussel, om 10.30 uur CEST. Alle documenten met betrekking tot deze vergadering zijn nu beschikbaar op www.solvay.com.

Gezien de uitzonderlijke situatie als gevolg van het coronavirus, zal de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Solvay virtueel plaatsvinden. De onderneming heeft al het nodige gedaan om interactie en vragen van de aandeelhouders tijdens de vergadering mogelijk te maken en heeft informatie over registratie en deelname ter beschikking gesteld (zie hieronder). De onderneming volgt de situatie op de voet en zal de aandeelhouders door middel van een persbericht en op de bedrijfswebsite op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen die te gepasten tijde zullen worden meegedeeld.

Belangrijkste onderwerpen van de agenda die ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd

De aandeelhouders zullen worden gevraagd te stemmen over een aantal resoluties. Het betreft onder meer de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2020, het remuneratieverslag en de kwijting aan de bestuurders.

De Raad zal ook voorstellen om een totaal brutodividend van € 3,75 per aandeel goed te keuren. Solvay blijft zijn waardeverhogende G.R.O.W.-strategie uitvoeren om een consistente, winstgevende groei en een groter winstvermogen te creëren. Naarmate de Covid-19-crisis uitbrak, paste de Groep snel zijn prioriteiten aan om sneller kosten te verminderen en cash te genereren, wat resulteerde in een recordniveau aan vrije cashflow en €332 miljoen aan kostenbesparingen in 2020. Voorts heeft Solvay aanzienlijke vooruitgang geboekt in de verwezenlijking van zijn duurzaamheidsdoelstellingen in het kader van "Solvay One Planet". Deze prestatie weerspiegelt de vastberadenheid van de Groep en de veerkracht en duurzaamheid van zijn operationele model. Bijgevolg stelt de Raad voor om een stabiel dividend uit te keren in vergelijking met 2019.

Solvay draagt, ter goedkeuring van de aandeelhouders, ook twee nieuwe bestuurders voor, Dr. Wolfgang Colberg en Edouard Janssen, ter vervanging van Amparo Moraleda en Evelyn du Monceau, wier mandaten in mei 2021 aflopen.

Dr. Wolfgang Colberg, 61 jaar en van Duitse nationaliteit, is momenteel Voorzitter van de Raad van Bestuur van ChemicaInvest en Industrial Partner bij Deutsche Invest Capital Partners. Hij is lid van de Raad van Bestuur van Thyssenkrupp, Pernod Ricard en Burelle. Dr. Colberg begon zijn loopbaan bij de Bosch-groep, waar hij verschillende leidinggevende functies bekleedde in Europa en Centraal-Azië. Daarna was hij Chief Financial Officer bij BSH, voordat hij tussen 2009 en 2013 Chief Financial Officer was bij Evonik Industries AG. Vervolgens was hij tussen 2013 en 2019 Industrial Partner van CVC Capital Partners. Dr. Wolfgang Colberg behaalde een PhD in Business Administration. Dr. Colberg zal zetelen als onafhankelijk Bestuurder in de Raad van Bestuur van Solvay.

De heer Edouard Janssen, 42 jaar en van Belgische nationaliteit, is momenteel lid van de Adviesraad van het INSEAD Hoffmann Instituut. Voordien werkte de heer Janssen het grootste deel van zijn carrière bij Solvay (tot februari 2021), waar hij verschillende leidinggevende functies bekleedde in Europa en Noord- en Zuid-Amerika, onder meer als Vice-President Strategy and M&A Manager, Finance Director van Solvin (een joint venture tussen Solvay en BASF actief in Chlorvinyls in Europa en in Rusland) en Vice-President & General Manager van de Aroma Global Business Unit voor Noord- en Zuid-Amerika. De heer Janssen heeft een MBA van INSEAD.

Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay, licht toe: “Namens de Raad van Bestuur wil ik mevrouw Evelyn du Monceau en mevrouw Amparo Moraleda danken voor hun belangrijke bijdragen. Wij zijn verheugd Dr. Wolfgang Colberg en de heer Edouard Janssen ter benoeming voor te dragen, in de overtuiging dat hun ervaring de doeltreffendheid van de Raad van Bestuur verder zal verbeteren ten dienste van de verdere toekomstige ontwikkeling van Solvay.”



Informatie over de vergadering



De vergadering zal worden uitgezonden via een live webcast, toegankelijk voor alle aandeelhouders via het Lumi AGM+ platform. Aandeelhouders worden uitgenodigd om te stemmen ofwel bij volmacht voor de vergadering of elektronisch tijdens de vergadering.

Hoewel de webcast live interactie mogelijk maakt, worden aandeelhouders sterk aangemoedigd om hun vragen schriftelijk in te dienen voorafgaand aan de vergadering, zodat de antwoorden die tijdens de vergaderingen worden gegeven zo volledig en nauwkeurig mogelijk kunnen zijn. Alle vragen kunnen worden gericht aan ag.solvay@solvay.com.

Bezoek de speciale pagina over de Algemene Vergadering voor meer details over de agenda, de toegangsvoorwaarden en de stemmethoden.



Bijlage