Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2021





Storaktionærmeddelelse





København, 9. april 2021





I henhold til Kapitalmarkedslovens §38 stk. 1 har cBrain modtaget meddelelse om, at Felida Aps har formindsket sin beholdning af cBrain aktier med 340.046 styk aktier, således at Felida Aps nu ejer 1.662.108 styk aktier, svarende til 8,31 % af aktiekapitalen i cBrain A/S. Felida Aps ejede tidligere 10,01% af aktierne i cBrain.

Aktierne er afhændet til cBrain, idet cBrain har øget sin egen beholdning af cBrain aktier med 340.046 styk aktier, samtidigt med at cBrain har afhændet sine anparter i Felida Aps.

Ovenstående betyder, at Felida Aps nu ejes 100% af Thomas Qvist, og at cBrains beholdning af egne er øget med det antal aktier, som cBrain tidligere ejede via Felida Aps.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO













Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com , +45 2594 4973

