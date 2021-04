Conscio Technologies confirme son dynamisme en 2020

Conscio Technologies, spécialiste de la sensibilisation à la sécurité IT et éditeur de la plateforme Sensiwave, poursuit son développement en réalisant une croissance de l’ordre de 40% sur les prises de commandes. Ce faisant, Conscio Technologies, qui bénéficie d’un positionnement de pure player sur le marché, affirme son rôle de premier plan pour accompagner les entreprises et organisations publiques dans la sensibilisation de leurs collaborateurs aux risques cyber.

La très forte croissance des activités de Conscio Technologies malgré la crise de la Covid-19 en 2020 s’explique par la pertinence du modèle de l’éditeur. En effet, face à la prolifération des attaques notamment par Ransomware, l’humain se positionne plus que jamais comme le maillon faible qui peut mettre en péril toute une organisation. Sur ce point, Conscio Technologies a fait évoluer une nouvelle fois ses outils pour proposer une offre engageante.

Parmi les nouveautés 2020, citons notamment la sortie de la version 3 de la plateforme Sensiwave (qui intègre désormais les vidéos interactives) ou encore le lancement de nouveaux cursus de formation. De plus, au-delà des grands comptes et organisations publiques qui utilisent fortement son offre, nombre d’ESN se sont tournées vers Conscio Technologies pour compléter leurs prestations en proposant un service de sensibilisation à leurs clients PME et ETI.

Michel GÉRARD, Président de Conscio Technologies « Nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle croissance et de jouer un rôle central dans l’évolution des gouvernances cyber de nos clients. Nous allons continuer d’investir fortement cette année pour innover, continuer à enrichir notre offre et faire évoluer nos contenus. Notre plateforme Sensiwave V3 est à ce jour l’une des seules solutions du marché à permettre de créer des contenus de formation sur mesure et dispensés sous plusieurs formats, comme notamment les plus innovants à l’image de la vidéo interactive. »