Acıbadem ist jetzt auch in Deutschland

DIE INFORMATIONSBÜROS IN BERLIN UND DÜSSELDORF DER ACIBADEM HEALTHCARE GROUP SIND FÜR SIE DA!

Als führende Marke im Gesundheitswesen in der Türkei bildet die Acibadem Healthcare Group mit der IHH Healthcare die zweitgrößte Krankenhauskette der Welt. Zusätzlich zu den 36 Informationsbüros, verteilt in 22 Länder, eröffnen nun die Informationsbüros in Berlin und Düsseldorf um die Acibadem Healthcare Group in Deutschland zu etablieren und die erstklassigen Gesundheitsdienstleisungen näherzubringen.

BERLIN, April 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das weltweit bekannte Unternehmen betreibt in der Türkei, Mazedonien, Bulgarien und Holland 21 Krankenhäuser und 13 Kliniken. Acibadem bietet mit renommierten, top ausgeblildeten Ärzten und gastfreundlichem Gesundheitspersonal medizinische Versorgung İm höchsten Standart an. Mit Deutschland möchte Acibadem nun das Servicenetz in Europa erweitern. In allen Informationsbüros bietet die Acibadem Healthcare Group umfassende Dienstleistungen an und beantwortet alle Fragen. Die Patienten können sich über ihre Diagnose- und Behandlungsdienste und Reiseprozesse informieren. Mit Hilfe von bereits vorhandenen Diagnoseberichten können in den Informationsbüros auch Zweitmeinungen von den Expertenteams aus der Türkei eingeholt werden. Anschließend werden den Patienten die Therapiemaßnahmen vorgestellt. Acibadem kümmert sich um den Transfer der Patienten vom Flughafen bis ins Krankenhaus. Über die gesamte Zeit werden die Patienten von einem Übersetzer begleitet. Das Team des internationalen Patientenservices besteht aus 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 22 Sprachen abdecken. Somit wird sichergestellt, dass alle Patienten in ihrer eigenen Sprache bei allen Diagnose- und Behandlungsprozesse begleitet werden.

Pionier des Gesundheitsökosystems

Das Unternehmen bietet nicht nur erstklassige medizinische Dienstleistungen, sondern auch ein 360-Grad-Service in allen Bereichen des Gesundheitswesens.

Acibadem hat in sich ein eigenes, medizinisches Ökosystem. Die Mehmet-Ali-Aydinlar Medizin-Universität bildet Ärzte und medizinisches Personal aus. Acibadem Labmed ist unser Labor, wo Genetik- und Stammzellenforschung auf aktuellstem Stand betrieben wird. Die Acibadem-Einrichtungen und aber auch andere Krankenhäuser weltweit werden schlüsselfertig von der Acibadem Projektentwicklung gebaut. Acibadem IT entwickelt Software-Systeme. Um das Catering, Hygiene und Reinigung kümmern sich die Teams von Acibadem A Plus. Der Acibadem Krankentransport und Pflegedienst tragen unsere Qualität über die Grenze der Krankenhäuser hinaus. Das ganze Ökosystem verfestigt und verbessert kontinuierlich die Qualität von Acibadem. Die verschiedenen Bereiche bieten ihren Service auch an sowohl nationalen als auch internationalen Unternehmen an.

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61fd25ba-db52-487d-9e3b-da61f9a8e2b6