Coop Pank 2020. aasta majandusaasta aruanne on avaldatud ka ühtses elektroonilises aruandlusvormingus

Coop Pank AS avaldas 17.03.2021 auditeeritud 2020. aasta majandusaasta aruande. Teatame, et alates tänasest on veebilehele www.cooppank.ee/aruandlus lisatud XBRL märgistusega aruanne, et huvitatud isikutele oleks kättesaadavad masinloetavad finantsaruanded. XBRL aruande näol on tegemist üksnes täiendava formaadiga ning varem avaldatud majandusaasta aruande sisu osas ei ole toimunud ühtegi muudatust ega täiendust.



XBRL märgistus muutub börsiettevõtetele kohustuslikuks alates järgmisest aastast ning seetõttu ei ole 2020. aasta aruande kohta koostatud märgistust auditeeritud.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank AS on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 90 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank AS kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.