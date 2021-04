Nøkkeldatoer for Yara International ASA utbytte

English Norwegian

Oslo, 9. april 2021: Det vises til børsmelding 9. april 2021 om ordinær generalforsamling og utbytte på 20 kroner per aksje. Følgende nøkkeldatoer gjelder for utbyttet:



Aksjen handles eks. utbytte NOK 20,- fra: 7. mai 2021

Eierregisterdato: 10. mai 2021

Utbetalingsdato: 19. mai 2021

Utbetalingsdato ADR: 26. mai 2021