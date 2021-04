Kapitalforeningen BLS Invest - fejl i indre værdi i afdelingerne Globale Aktier KL og Globale Aktier Akk.

Fejl i indre værdi i Kapitalforeningen BLS Invest



Det skal oplyses, at der den 6. april 2021 fra ca. kl. 09:44 til ca. kl. 16:20 har været fejl i offentliggjorte indre værdier i afdelingerne Globale Aktier KL og Globale Aktier Akk. (ISIN DK0060189041 og DK0060560167), grundet en fejlagtig futures korrektion. Fejlen har gjort, at afdelingernes indre værdi har været overvurderet med op mod henholdsvis 1,21% og 1,20%.



Afsluttende kan det oplyses, at børsmæglerforeningen er orienteret herom. Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 91 60 87.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted

Direktør

tlf. 44 55 91 60

mail tfb@nykredit.dk

Vedhæftet fil