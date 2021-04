SalMar - Styrebehandlet endelig årsregnskap for 2020

English Norwegian

Styret i SalMar ASA har i møte den 9. april 2021 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2020.

Endelig regnskap, herunder foreslått utbytte på NOK 20 per aksje, er i tråd med foreløpig regnskap offentliggjort den 25. februar 2021. Et eventuelt vedtatt utbytte fra generalforsamlingen medfører at aksjene i SalMar ASA noteres eks. utbytte på NOK 20 per aksje fra og med den 9. juni 2021.

En elektronisk versjon av årsregnskapet vil distribueres via Oslo Børs og på www.salmar.no 23. april 2021.

Ordinær generalforsamling avholdes tirsdag den 8. juni 2021 på Frøya. Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12