Nexity : Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2020 incluant le rapport financier annuel

English French

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL



Paris, le vendredi 9 avril 2021, 17h45 CEST

Le Document d’enregistrement universel au 31 décembre 2020 de Nexity a été déposé aujourd’hui auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro D.21-0283.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le Document d’enregistrement universel 2020 contient notamment :

le rapport financier annuel 2020 ;

la déclaration de performance extra-financière (DPEF) ;

le rapport sur le Gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’administration ; et

les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Ce document, en version française, peut être consulté sur le site internet de la société (https://www.nexity.fr/groupe/finance/publications/rapports-financiers) ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY

Avec plus de 11.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services pour les particuliers, les entreprises et les collectivités et dispose d’une présence sur l’ensemble du territoire.

Notre plateforme de services a vocation à servir tous nos clients à toutes les étapes de leur vie immobilière.

Résolument engagé pour donner une juste place à l’homme, en lien avec les autres, en lien avec la ville et en lien avec l’environnement, Nexity est notamment 1er maître d‘ouvrage du palmarès 2020 des promoteurs immobiliers de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes) et labellisé Great Place to Work 2020.

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext et SBF 120.

CONTACT

Thierry CHEREL – Directeur des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 15 80 - investorrelations@nexity.fr

Pièce jointe