Monument gibt Abschluss der Transaktion für den Verkauf des Mengapur-Projekts in Malaysia bekannt

VANCOUVER, British Columbia, April 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) („Monument“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss einer Transaktion mit Fortress Minerals Limited („Fortress“) bekanntzugeben. Im Rahmen der Transaktion verkauft Monument Fortress eine 100%ige Beteiligung an seiner malaysischen Tochtergesellschaft Monument Mengapur Sdn Bhd, die eine 100%ige Beteiligung am Mengapur Kupfer- und Eisenprojekt („Mengapur-Projekt“) besitzt.



Das Mengapur-Projekt befindet sich im Bundesstaat Pahang, etwa 75 km nordwestlich von Kuantan. Der Verkauf des Mengapur-Projekts ist Teil der aktuellen Umstrukturierung von Monument, die darauf abzielt, die Unternehmensaktivitäten auf die Entwicklung seiner Goldprojekte in Malaysia und Westaustralien zu konzentrieren.

Monument hat eine Geldleistung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar erhalten. Gemäß den Bedingungen der Verkaufs- und Kaufvereinbarung hat Monument Anspruch auf eine Lizenzgebühr in Höhe von 1,25 % der Bruttoeinnahmen für alle im Mengapur-Projekt hergestellten Produkte.

Aus dem Bruttoerlös wurde eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 600.000 US-Dollar ausgezahlt. Der Nettoerlös aus der Transaktion soll für die Unternehmensentwicklung und die Entwicklung von Goldprojekten verwendet werden.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website unseres Unternehmens unter www.monumentmining.com oder über:

Richard Cushing, MMY Vancouver — T: +1-604-638-1661 x102 — rcushing@monumentmining.com

„Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.“

