Monument annonce la clôture de la transaction portant sur la vente du Projet de Mengapur en Malaisie

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la clôture de la transaction avec Fortress Minerals Limited (« Fortress ») pour vendre à Fortress 100 % des parts de sa filiale malaisienne, Monument Mengapur Sdn Bhd, qui détient une participation à 100 % dans le projet de cuivre et de fer de Mengapur (le « Projet de Mengapur »).



Le Projet de Mengapur est situé dans l'État de Pahang, à environ 75 km au nord-ouest de Kuantan. La vente du Projet de Mengapur fait partie de la restructuration d'entreprise de Monument visant à se concentrer sur le développement de ses projets aurifères en Malaisie et en Australie-Occidentale.

Monument a reçu l'intégralité de la contrepartie de 30 millions USD en espèces. En vertu des conditions de l'accord de vente et d'achat, Monument a droit à une redevance de 1,25 % du revenu brut sur tous les produits découlant du Projet de Mengapur.

Des frais de recherche d'un montant de 600 000 USD ont été versés sur le produit brut. Le produit net de la Transaction sera utilisé pour le développement de projets d'entreprise et aurifères.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui exploite la mine d'or Selinsing détenue à 100 % en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait progresser plusieurs projets d'exploration et de développement, notamment le projet de cuivre et de fer de Mengapur, dans l'État de Pahang en Malaisie, et les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et Tuckanarra dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, Présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver — Tél. : +1-604-638-1661 x102 — rcushing@monumentmining.com

« Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse ».

Énoncés prospectifs