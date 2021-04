Vision Hydrogen levert voortgangsrapport VoltH2

JERSEY CITY, N.J., April 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vision Hydrogen Corporation (OTCQB-VIHD) is verheugd een voortgangsrapport te kunnen leveren over de investering in VoltH2, een in Europa gevestigde ontwikkelaar van infrastructuurprojecten voor de productie van groene waterstof.



VoltH2 heeft Sweco, Europa's toonaangevende consultancy op het gebied van engineering en architectuur, opdracht gegeven om twee groene waterstoffabrieken van 25 MW te ontwerpen op twee van de terreinen van VoltH2 in de North Sea Port, gelegen in Vlissingen en Terneuzen, Nederland. Sweco heeft uitgebreide ervaring in alle aspecten van de toevoerketen voor groene waterstof, van duurzame energieopwekking en elektrolyseproductie tot compressie en transport naar de eindgebruiker en is een sterke partner voor VoltH2.

De geplande waterstofelektrolyse-installaties zijn de eerste in de omgeving en beide zijn zodanig ontworpen dat ze schaalbaar zijn tot 100 MW, waardoor er mogelijk miljoenen kilo's groene waterstof worden gegenereerd door wind en andere bronnen van schone energie. De projectlocaties beschikken over groene-energievoorzieningen in de buurt en directe toegang tot de uitgebreide transportinfrastructuur van Nederland.

De waterstofstrategie van de Europese Unie richt zich op installaties met in totaal ten minste 6 GW aan duurzame waterstof tegen 2024 en 40 GW aan duurzame waterstofelektrolysers tegen 2030.

"Groene waterstof is gepositioneerd als het intelligente alternatief voor schone energie voor een breed scala aan toepassingen", aldus Arron Smyth, President van VoltH2. "Elke dag kijken steeds meer bedrijven naar HPRE-projecten: hydrogen production through renewable energy (waterstofproductie via duurzame energie). We zijn verheugd om deel uit te maken van deze aanzienlijke groeikans."

Over Vision Hydrogen

Vision Hydrogen Corporation richt zich op waterstofproductie voor transport- en stroomvereisten, met als doel een bijdrage te leveren aan een omgeving met schone energie. Wij streven ernaar productie-, opslag- en distributiediensten voor waterstof van de hoogste kwaliteit te leveren voor de toeleveringsketen van de waterstofeconomie, woningen, bedrijven en overheden. Vision Hydrogen Corporation heeft een belang van 17,5% in VoltH2.

Contact

Vision Hydrogen Corporation

Investor Relations

95 Christopher Columbus Drive, 16th Floor

Jersey City, NJ 07302

551-298-3600 USA

Toekomstgerichte uitspraken:

Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn toekomstgericht in de betekenis conform de Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Deze uitspraken kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van toekomstgerichte woorden zoals onder andere "anticiperen", "geloven", "voorspellen", "schatten", "verwachten" en "voornemens". Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen. Het Bedrijf is niet verplicht toekomstgerichte uitspraken bij te werken of te herzien. De in dit bericht uiteengezette informatie spreekt alleen op de datum van het bericht.