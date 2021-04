Restaurants Canada accueille à bras ouverts le soutien additionnel du gouvernement du Québec

QUÉBEC, 09 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada remercie le gouvernement du Québec de présenter des mesures de bonification du programme AERAM spécifiques à l’industrie de la restauration.



Le Premier ministre Legault, lors de l’annonce récente de la fermeture des commerces non essentiels avait partagé que son gouvernement serait là pour soutenir les entreprises qui devaient fermer de nouveau. Les restaurateurs étaient anxieux et désespérés, eux qui, pour certains, venaient tout juste de rouvrir et de faire le plein de denrées et réengager leur personnel.

« Aujourd’hui, l’annonce du ministre Fitzgibbon vient nous démontrer que le gouvernement du Québec a bien conscience des difficultés que nos restaurateurs vivent et qu’il désire réellement les aider », explique Olivier Bourbeau, Vice-président, Restaurants Canada, Fédéral et Québec.

Au-delà de la prolongation du moratoire pour le remboursement du capital et des intérêts liés aux aides financières accordées et du soutien additionnel de 45 000$ pour les établissements qui ont fermé pendant plus de 180 jours, l’octroi d’un montant jusqu’à concurrence de 10 000$ pour compenser les frais de fermeture d’un restaurant démontre que le gouvernement a écouté l’industrie et est bien conscient des difficultés que les restaurateurs vivent actuellement; conséquemment aux mesures sanitaires qui ont fait fermer leurs établissements. De plus, il est à noter que les traiteurs obtiendront finalement du soutien, et ce, rétroactivement jusqu’au 1er janvier.

« Ces mesures de bonification viennent à un moment critique pour nos restaurateurs qui sont en mode survie depuis des mois. Chaque action ciblée pour soutenir notre industrie permettra de sauver plusieurs de nos restaurants à travers le Québec »; de conclure, M. Bourbeau.

Restaurants Canada est une communauté en croissance regroupant plus de 30 000 entreprises de services alimentaires, y compris restaurants, bars, traiteurs, institutions et fournisseurs. L’association a plus de 6 000 membres au Québec. Au moyen de services, de recherche et de représentation, nous faisons le lien entre nos membres dans toutes les régions du pays afin de promouvoir la force et le dynamisme de notre industrie. Avant le début de la pandémie de la COVID-19, le secteur canadien des services alimentaires était une industrie au chiffre d’affaires annuel de 95 milliards de dollars qui employait directement 1,2 million de travailleurs, dont près de 300 000 au Québec.

