Pour les syndicats du Canada, les dernières données sur l’emploi sont encourageantes, mais les enjeux sont surtout liés aux investissements fédéraux

OTTAWA, 09 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada demandent au gouvernement fédéral de créer plus d’un million d’emplois dans le prochain budget, soulignant les données sur l’emploi publiées aujourd’hui comme preuve supplémentaire de la nécessité d’investir davantage.



Statistique Canada a publié aujourd’hui sa dernière Enquête sur la population active. Elle indique que plus de 1,5 million de personnes sans emploi et sous-employées ont toujours de la difficulté à trouver du travail et des milliers d’autres ont entièrement renoncé à chercher un emploi.

Bien que les données de février et de mars indiquent une forte remontée de l’emploi, l’arrivée de la troisième vague en avril et les confinements qui s’en suivent pourraient signifier la perte de certains de ces emplois.

« Après les gains enregistrés en février, un deuxième mois de forte croissance de l’emploi est bienvenu, mais le gouvernement fédéral doit garder le cap et assurer une relance solide et généralisée », déclare Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada (CTC). « Nous avons besoin de soutiens fiscaux importants pour réintégrer les gens dans le marché du travail, en particulier les femmes et les travailleurs et travailleuses de couleur, et dans des emplois verts décents et de l’économie des soins. »

Dans le discours du Trône prononcé l’automne dernier, le plus important investissement en formation dans l’histoire du pays a été promis. C’est cet investissement que les syndicats canadiens souhaitent voir annoncer dans le budget fédéral du 19 avril.

Des investissements ambitieux en formation et en éducation sont plus que nécessaires à court et à moyen terme pour aider les travailleuses et travailleurs touchés par les changements technologiques en cours. Les syndicats veulent de nouveaux investissements dans le perfectionnement des compétences et un soutien ciblé pour les 30 % de Canadiens et Canadiennes sans emploi qui comptent parmi les chômeurs de longue durée.

« Le temps est venu pour un retour rapide au plein emploi et des investissements afin d’améliorer la qualité des emplois qui permettront aux travailleuses et travailleurs de retomber sur leurs pieds », indique M. Yussuff.

