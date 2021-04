Valneva annonce le dépôt d'un document d'enregistrement « Form F-1 » dans le cadre de son projet d’introduction en bourse aux Etats-Unis

English French

Saint-Herblain (France), 10 avril 2021 – Valneva SE (la « Société »), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux a annoncé aujourd’hui le dépôt d’un document d’enregistrement « Form F-1 » auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») dans le cadre de son projet d’introduction en bourse envisagée sous la forme d’American Depositary Shares (« ADS ») représentant des actions ordinaires aux États-Unis et dans d’autres pays en dehors des États-Unis et une offre concomitante de ses actions ordinaires (ensemble, l’« Offre Globale »). Tous les titres vendus dans le cadre de l’Offre Globale seront émis par la Société. Le nombre d’actions ordinaires représentées par chaque ADS, le nombre d’ADS et d’actions ordinaires offerts par la Société et la fourchette de prix de l’Offre Globale n’ont pas encore été déterminés. La Société a procédé à une demande d’admission de ses ADS sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « VALN ». Les actions ordinaires de la Société sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le symbole « VLA ».

Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan, Garnier & Co. agissent en qualité de teneurs de livre associés de l’Offre Globale. Namsen Capital est intervenu en qualité de conseil en marchés de capitaux de Valneva.

Un document d’enregistrement « Form F-1 » relatif aux titres offerts a été déposé auprès de la SEC mais n’a pas encore pris effet. Ces titres ne pourront être vendus, et aucune offre d’achat ne pourra être acceptée avant que le document d'enregistrement ne devienne effectif. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, dans aucun pays, et ne pourra être considéré comme une offre, une sollicitation ou une vente dans un pays au sein duquel toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une certification conformément à la réglementation locale. Les titres vendus ne feront pas l'objet d'une offre publique en France. Les titres vendus ne feront pas l'objet d'une offre publique en France. Le document d’enregistrement « Form F-1 » peut être obtenu par le public sur le site Internet de la SEC.

Les titres financiers mentionnés dans le présent communiqué de presse seront offerts aux Etats-Unis uniquement par le biais d'un prospectus approuvé par la SEC. Lorsqu'il sera disponible, des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l'offre globale et en décrivant les conditions pourront être obtenus à l'adresse suivante : Goldman Sachs & Co. LLC, attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone : 866-471-2526, fax : 212-902-9316, e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com ou Jefferies LLC, attention : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, téléphone : +1 877 821 7388, e-mail : Prospectus_Department@Jefferies.com.

A propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux non satisfaits. La Société a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, le virus du chikungunya et la COVID-19.

Valneva Investor and Media Contacts

Laetitia Bachelot-Fontaine

Director Investor Relations & Corporate Communications

M +33 (0)6 4516 7099

investors@valneva.com

Dan Sharp

Government & Public Affairs Manager

T +44-(0)7436-244309

communications@valneva.com

Pièce jointe