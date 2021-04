Cameco remettra en service sa mine de Cigar Lake en avril

SASKATOON, Saskatchewan, 10 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) a annoncé aujourd'hui son intention de relancer la production en avril dans sa mine d'uranium de Cigar Lake, située dans le nord de la Saskatchewan.



La production à Cigar Lake a été interrompue temporairement en décembre 2020 en raison de risques croissants posés par la pandémie de coronavirus (COVID-19). À cette période, le nombre de travailleurs disponibles dans les zones critiques diminuait en raison de la pandémie, du fait du nombre plus grand de personnes écartées ou résidant dans des communautés soumises à des restrictions de voyage liées à la pandémie.

« Notre priorité absolue est la sécurité de nos travailleurs, de leurs familles et des communautés, a déclaré le président et chef de la direction de Cameco, Tim Gitzel. Au cours des derniers mois, nous avons mis en œuvre des protocoles de sécurité renforcés sur le site de Cigar Lake, notamment une plus grande distance entre les passagers sur les vols, l'obligation de porter des masques de qualité médicale pour tous les travailleurs, ainsi qu'une désinfection renforcée et des barrières physiques dans nos espaces de restauration. Nous avons également travaillé avec les autorités sanitaires de la Saskatchewan et établi une installation de test de la COVID-19 agréée sur le site de la mine.

Ces mesures de sécurité supplémentaires, ainsi que le programme provincial de déploiement des vaccins et la confiance renforcée en notre capacité à gérer notre main-d'œuvre critique, nous ont donné de plus grandes certitudes quant à la capacité de Cigar Lake à fonctionner de manière sûre et durable. »

Tout au long du processus de remise en service, Cameco surveillera de près le nombre de cas de COVID-19 et le bon déroulement de la campagne de vaccination, et continuera à dialoguer régulièrement avec les autorités de santé publique et les dirigeants du nord de la Saskatchewan.

La date de reprise de la production et le taux de production à Cigar Lake dépendront de la rapidité avec laquelle nous pourrons remobiliser la main-d'œuvre. Cameco ne sera pas en mesure de fournir des mises à jour de ses perspectives pour 2021 tant que la production n'aura pas repris et que nous n'aurons pas évalué à quel rythme nous pourrons exploiter la mine de manière durable.

« La remise en service de Cigar Lake fait partie de notre stratégie et nous avons toujours eu l'intention de reprendre la production, a déclaré M. Gitzel. L'entretien et la maintenance temporaires de la mine engendrent des coûts importants, et nous avons fait une place dans notre portefeuille de contrats pour en assurer le financement. Nous continuerons également à acheter du matériel, selon les besoins, pour respecter nos engagements de livraison.

Ceci étant dit, la santé et la sécurité des travailleurs sont notre priorité absolue, et nous n'hésiterons pas à prendre des mesures supplémentaires si nous estimons que notre capacité à fonctionner en toute sécurité est compromise en raison de la pandémie. »

Cameco continue d'honorer son portefeuille de contrats et son solide bilan lui a donné la capacité financière de gérer avec succès l'interruption de la production à Cigar Lake. Au 31 décembre 2020, Cameco disposait de 943 millions de dollars de liquidités et de placements à court terme et d'une facilité de crédit non utilisée de 1 milliard de dollars.

L'exploitation de Cigar Lake est détenue par Cameco (50,025 %), Orano Canada Inc. (37,1 %), Idemitsu Canada Resources Ltd. (7,875 %) et TEPCO Resources Inc. (5 %). Elle est exploitée par Cameco.

Profil de l'entreprise

Cameco est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium, une énergie indispensable à l'assainissement de l'air à travers le monde. Notre position concurrentielle repose sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde et que nos coûts d'exploitation sont faibles. Partout dans le monde, les services publics comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité dans des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans émissions de carbone. Nos actions se négocient sur les places boursières de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

Mise en garde concernant l'information et les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et de l'information sur nos attentes concernant l'avenir, que nous appelons des informations prospectives. Les renseignements de nature prospective sont fondés sur nos opinions actuelles, lesquelles peuvent changer considérablement, et les résultats et événements réels peuvent différer considérablement de nos prévisions actuelles.

Parmi les exemples d'informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, on peut citer : notre plan de redémarrage de la production à Cigar Lake en avril 2021; nos prévisions concernant la disponibilité de notre main-d'œuvre et la capacité de Cigar Lake à fonctionner de manière sûre et durable; notre intention de continuer à surveiller le nombre de cas de COVID-19 et le succès du déploiement du vaccin, et de poursuivre le dialogue avec les autorités de santé publique et les dirigeants du nord de la Saskatchewan; les facteurs ayant un impact sur notre capacité à mettre à jour nos perspectives pour 2021; notre intention d'acheter du matériel pour respecter les livraisons promises; et notre intention de prendre d'autres mesures si nécessaire si nous estimons que notre capacité à fonctionner en toute sécurité est compromise en raison de la pandémie. Les risques importants qui pourraient conduire à des résultats différents comprennent : nos projets de redémarrage de la production à Cigar Lake pourraient être retardés ou ne pas aboutir pour quelque raison que ce soit, y compris des retards dans la remobilisation de notre main-d'œuvre; nous pourrions ne pas être en mesure de suivre l'évolution du nombre de cas de COVID-19, le succès du déploiement du vaccin ou d'autres risques associés à la pandémie en raison d'un manque d'informations disponibles, ou pour d'autres raisons; notre capacité à mettre à jour nos perspectives pour 2021 pourrait être retardée par d'autres facteurs; notre intention d'acheter du matériel pour répondre aux livraisons promises pourrait être affectée par les conditions du marché; et nous pourrions ne pas réussir à prendre des mesures supplémentaires en réponse à l'augmentation des risques. Pour présenter ces informations prospectives, nous avons formulé des hypothèses importantes qui peuvent s'avérer incorrectes, y compris des hypothèses concernant la disponibilité de notre main-d'œuvre et d'autres facteurs qui peuvent affecter le calendrier de notre redémarrage prévu de la production à Cigar Lake; des hypothèses concernant notre capacité à surveiller et à répondre à toute augmentation des risques associés à la pandémie; notre capacité à acheter le matériel nécessaire pour respecter les livraisons engagées; et notre capacité à mettre à jour nos perspectives pour 2021. Les renseignements de nature prospective sont conçus pour vous aider à comprendre les points de vue actuels de la direction sur ses perspectives à court et à long terme, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations à moins d'y être tenus par les lois sur les valeurs mobilières.

Personne qualifiée

Les informations scientifiques et techniques mentionnées ci-dessus au sujet de l'exploitation minière d'uranium de Cigar Lake ont été approuvées par Lloyd Rowson, directeur général de Cigar Lake, Cameco.

Demandes de renseignements des investisseurs :

Rachelle Girard

(306) 956-6403

rachelle_girard@cameco.com

Demande de renseignements des médias :

Jeff Hryhoriw

(306) 385-5221

jeff_hryhoriw@cameco.com