PRF: AS’i PRFoods 2020/2021. majandusaasta 3. kvartali ja 9 kuu esialgne konsolideeritud auditeerimata müügikäive

PRFoodsi 2020/2021. aasta kolmanda kvartali auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 14,15 miljonit eurot langedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 23,5% (3kv 2019/2020: 18,49 miljonit eurot), sealhulgas müügilangus hulgimüügis 56,1% ja HoReCa sektoris 45,6%, kusjuures jaekettides oli müügitõus 9,8%.

Indrek Kasela, PRFoods juhataja kommentaar:

„Nagu oli eeldada, siis HoReCa ja hulgimüük on ikka madalseisus tingituna COVID piirangutest neis sektorites. Samas oleme väga rahul, et meie käive on kasvanud ligi 10% jaekettides, Eestis koguni üle 22% aasta baasil. Samuti on näha turgude taastumist, käesoleva aasta märtsi käive oli juba sama kui eelmise aasta märtsis. Suurem mõju on olnud lõhe hinna langus maailmaturul. Meie värske kala keskmine müügihind viimases kvartalis oli 6,1 eurot kilo kohta võrreldes 7,3 eurot kilo kohta eelmise aastal samal ajal. Tonnides on samas meie toodang kasvanud igal kuul käesoleval aastal. Me võime eeldada, et lõhehinnad tõusevad ülejäänud aasta jooksul tingituna turgude avanemisest ja nõudluse kiirenenud taastumisest. See mõjutab positiivselt meie kasumlikkust tulevatel kuudel. Kokkuvõttena võib öelda, et tulevaste kuude perspektiiv ja kindlus on paranenud oluliselt. Meie fookus rahavoole ja tegevuse efektiivsemaks muutmisele hakkab vilja kandma. Samuti eeldame suuremat mahtu kalakasvatusest 2021 aastal, mis annab lisatõuke käibe kasvule ja kasumlikkusele.“

Majandusaasta kolmandas kvartalis langes käive kõikide tooterühmade lõikes võrreldes eelmise majandusaasta kolmanda kvartaliga. Värske kala ja kalafilee tooterühma, mis moodustas tooteportfellist 46% (3kv 2019/2020: 50%), käibelangus võrreldes eelmise majandusaasta kolmanda kvartaliga oli 29,4%. Suitsutatud toodete, mis moodustasid kogumüügist 41,5% (3kv 2019/2020: 36,6%), müügikäive vähenes majandusaastate võrdluses 13,1%.

Käive toodete lõikes, mln EUR 3kv 20/21 3kv 19/20 Muutus, EUR Muutus, % Värske kala ja kalafilee 6,53 9,25 -2,72 -29,4% Suitsutatud tooted 5,88 6,77 -0,89 -13,1% Muud kalatooted 1,74 2,45 -0,71 -29,0% Muu käive 0,00 0,02 -0,02 -100,0% Kokku 14,15 18,49 -4,34 -23,5%

Kliendigruppide lõikes oli kolmandas kvartalis müügitõus jaekettides 9,8%. HoReCa ja hulgimüügi sektoris oli müügi vähenemine vastavalt 45,6% ja 56,1%. Jaekettide osakaal kogumüügist moodustas majandusaasta kolmandas kvartalis 57%, hulgimüük 21,7%, HoReCa 14,3%. Eelmise majandusaasta kolmandas kvartalis olid osakaalud vastavalt 40%, 38% ja 20%.

Käive kliendigrupiti, mln EUR 3kv 20/21 3kv 19/20 Muutus, EUR Muutus, % Jaeketid 8,08 7,36 0,72 9,8% Hulgimüük 3,08 7,02 -3,94 -56,1% HoReCa 2,02 3,71 -1,69 -45,6% Muu käive 0,97 0,40 0,57 142,5% Kokku 14,15 18,49 -4,34 -23,5%



Kolme suurema sihtturu käive majandusaasta kolmandas kvartalis oli 11,29 miljonit eurot ja see moodustas 79,8% kogukäibest võrreldes eelmise aasta sama perioodi käibega 16,31 miljonit eurot ja osakaaluga 88%.

Käive riigiti, mln EUR 3kv 20/21 3kv 19/20 Muutus, EUR Muutus, % Soome 8,12 12,19 -4,07 -33,4% Suurbritannia 1,91 2,46 -0,55 -22,4% Läti 1,26 0,84 0,42 50,0% Eesti 0,60 1,66 -1,06 -63,9% Muud riigid 2,26 1,34 0,92 68,7% Kokku 14,15 18,49 -4,34 -23,5%

