Jobindex opjusterer forventningerne

Jobindex har oplevet et rekordhøjt niveau af jobannoncer i marts måned, og det høje niveau er fortsat i starten af april måned.

For 1. kvartal 2021 forventes resultatet at være en nettoomsætning på omkring 95 mio. kr. mod 73 mio. kr. i 1. kvartal 2020 og et driftsoverskud før renter og skat på omkring 35 mio. kr. mod 18 mio. kr. i 1. kvartal 2020.

Jobindex hæver derfor forventningerne for hele 2021 til en nettoomsætning i niveauet 340 mio. kr. mod tidligere forventet 320 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat i niveauet 100 mio. kr. mod tidligere forventet 90 mio. kr.

De opdaterede forventninger er baseret på præliminære og ikke-reviderede regnskabstal for 1. kvartal 2021. Den endelige kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 forventes at blive offentliggjort den 18. maj 2021.