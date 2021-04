Graph + AI Summit 2021 TigerGraph Hadirkan 40+ Sesi, Live Workshop dan Pembicara dari JPMorgan Chase, New Day, Pinterest, Jaguar Land Rover dan Lain-lain

Lebih dari 6.000 Peserta Diperkirakan akan menghadiri acara pada tanggal 21-23 April tersebut; Pembicara, Sesi dan Workshop untuk acara ini telah final dan akan memiliki fokus pada Akselerasi analitik, AI dan Machine Learning (ML) dengan menggunakan Teknologi Graf.

April 11, 2021 21:00 ET | Source: TigerGraph, Inc. TigerGraph, Inc.

