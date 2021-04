EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.03.2021

English Estonian

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.03.2021 oli 17,35 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.03.2021 seisuga 18,48 eurot. Nii NAV kui EPRA NAV suurenesid märtsi jooksul 0,9%.



Märtsis teenis EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 961 tuhat eurot, mis on samal tasemel veebruarikuu tulemusega. Fondi EBITDA oli märtsis 817 tuhat eurot, mis on väiksemate üldkulude tõttu 18 tuhat eurot rohkem kui veebruaris.

Covid-19 kiirenenud leviku ja kasvanud piirangute taustal on fondi tulemused 2021. aasta I kvartalis üle ootuste head. Saules Miestase kaubanduskeskuses Leedus on üüritulu küll seoses ajutiste allahindlustega võrreldes eelmise aasta I kvartaliga keskmiselt 22% võrra langenud, kuid ülejäänud kinnistute üüritulule kriis 2021. aasta I kvartalis olulist mõju ei avaldanud. Samas on osade üürnikega sõlmitud lisakokkuleppeid üürimaksete edasilükkamiseks kuni maikuuni, mis omakorda avaldab ajutist negatiivset mõju fondi rahavoogudele.

2021. aasta I kvartalis sõlmiti muuhulgas uued üürilepingud Ulonu ja Laisvese büroohoonetes Leedus, mis vähendas fondi vakantsuse määra 0,8%-ni, s.t kogu üüriportfellist (124 tuhat m2) on fondi kinnisvaraportfellis vakantseid pindu märtsi lõpu seisuga ainult 934 m2.

Selle aasta I kvartalis on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud konsolideeritud müügitulu kokku 2,9 miljonit eurot, s.o 15% rohkem kui eelmise aasta I kvartalis. Müügitulu suurenemine on seotud uute kinnisvarainvesteeringutega eelmisel aastal, kuid ka vakantsuse vähenemisega Leedu büroohoonetes. Covid-19 negatiivne mõju fondi üüritulule võrreldes eelmise aasta I kvartaliga on keskmiselt 150 tuhat eurot. Ilma ajutiste Covid-19 allahindlusteta teeniks fondi kinnisvaraportfell 8,3% kõrgemat müügitulu.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.03.2021 seisuga 73,278 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot).

