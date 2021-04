McPhy participe à la foire de Hanovre et présentera ses projets avec APEX Group pour sa plateforme d’hydrogène zéro-carbone

French English

McPhy organise un livestream le jeudi 15 avril conjointement avec APEX Group



Ils présenteront la plateforme d’hydrogène zéro-carbone d’APEX Group équipée d’une plateforme d’électrolyse de 2 MW et d’une station hydrogène 200 kg / jour en cours d’installation

Un projet emblématique de la mobilité zéro-carbone du futur

La Motte-Fanjas, le 12 avril 2021 - 07h30 CEST - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui sa participation à l’édition digitale de la Foire d’Hanovre « Hannover Messe », le plus grand salon au monde dédié à la technologie industrielle et la digitalisation. McPhy fait partie des exposants avec un stand digital1 qui présente la société et son portefeuille produits.

Présentation des réalisations de McPhy au cœur de l’usine d’hydrogène zéro-carbone d’APEX Group

A l’occasion de la foire, McPhy et son partenaire APEX Group organiseront un livestream le jeudi 15 avril de 14h30 à 14h55 intitulé “From regional supply to industrial use of hydrogen” (« De l'approvisionnement régional à une utilisation industrielle de l'hydrogène »). À cette occasion, McPhy, représenté par Florian Bergen, son Directeur Commercial pour l’Allemagne et l’Europe Centrale, et APEX Group, représenté par Peter Sponholz, son Directeur Technique, présenteront leur collaboration dans le cadre du projet de plateforme d’hydrogène zéro-carbone d’APEX Group qui alimentera le siège social d’APEX situé à Rostock-Laage en électricité et en chauffage, et permettra de recharger tous types de véhicule en hydrogène vert.

Dans le cadre de ce projet, McPhy a livré et installé une plateforme d’électrolyse d’une capacité de 2 MW, produisant plus de 300 tonnes d’hydrogène zéro-carbone par an à partir d’énergies renouvelables2. Une station de recharge en hydrogène modèle McFilling est également en cours d'installation3 et sera la première référence de McPhy dans le secteur de la mobilité en Allemagne.

Avec une capacité de 200 kg d'hydrogène par jour, la station sera connectée à l'électrolyseur de 2 MW et pourra alimenter tous les véhicules, y compris les bus. L'hydrogène sera utilisé pour les recharges en local et sera également distribué pour d’autres usages de mobilité dans la région.

Ce projet, qui combine la production et la distribution d'hydrogène renouvelable, s'inscrit parfaitement dans le plan dévoilé par le gouvernement allemand, qui vise à investir 7 milliards d'euros afin de produire 5 GW (environ 14 TWh) d'ici à 2030 et 10 GW d'ici à 2040, permettant le passage à l’échelle de la filière, et qui contribue à rendre l'hydrogène zéro-carbone compétitif, notamment dans le secteur du transport lourd.

Par sa taille, cette réalisation marque une étape clé nécessaire à la synchronisation de la montée en puissance des technologies et des capacités industrielles pour passer à des projets d'hydrogène vert à grande échelle.

En tant que première référence en Allemagne, c'est également un palier franchi par McPhy dans la mise en œuvre de sa feuille de route pour préparer le passage à l'échelle des technologies hydrogène, essentielles à la décarbonation des secteurs de l'industrie, de la mobilité et de l'énergie.

Prochains événements :

Assemblée Générale annuelle , le 17 juin 2021

, le 17 juin 2021 Publication des résultats semestriels, le 27 juillet 2021, après clôture des marchés

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

