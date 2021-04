SATOlle 222 uutta vuokrakotia Viisaan liikkumisen kortteliin Oulunkylään

English Finnish

Suomen suurimpiin vuokrakotien tarjoajiin kuuluva SATO rakennuttaa Oulunkylän ”Viisaan liikkumisen kortteliin” Maaherrantielle uusia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, joiden sijainti Raide-Jokerin ja pääradan risteyksessä on ainutlaatuinen. Rakentaminen alkaa tämän vuoden huhtikuussa ja asunnot ovat muuttovalmiita keväällä 2023.



Historiallinen Oulunkylän rautatiepysäkin ympärille syntynyt alue kehittyy tällä hetkellä nopeasti. Raide-Jokerin myötä alueelle on tulossa niin uusia asuntoja kuin palveluitakin. Oulunkylässä Veräjämäen puolella sijaitseva Maaherrantie muuttuu Raide-Jokerin aloittaessa joukkoliikennekaduksi, jonka varrelle tulee uusia liiketiloja sekä tiivistä kerrostaloasumista. Pikaraitiotien liikennöinti alkaa kesäkuussa 2024.



SATOn kehittämään ”Viisaan liikkumisen kortteliin” Oulunkylän Maaherrantielle rakennetaan seuraavien vuosien aikana yhteensä noin 500 vuokra-, omistus- ja osaomistusasuntoa. Uudisrakentamisen tieltä puretaan parhaillaan entistä VR:n työntekijöiden asuinkorttelia, jonka kehittäminen uudeksi kaupunkikortteliksi todettiin talojen peruskorjausta kokonaisuutena kannattavammaksi vaihtoehdoksi.

”Alueen asuntomäärä saatiin samalla kasvatettua yli kolminkertaiseksi,” SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto kertoo.



SATO ja Skanska Talonrakennus Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen kolmen kerrostalon rakentamisesta Oulunkylän ’Viisaan liikkumisen kortteliin’. SATOlle tulee yhteensä 222 erikokoista vuokrakotia ja kolme liiketilaa. Rakentaminen alkaa tämän vuoden huhtikuussa ja asunnot ovat muuttovalmiita keväällä 2023. Kohteen lämmönlähteeksi valittiin maalämpö, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä ja maalämmön etuna on, että sitä voidaan käyttää myös rakennuksen viilentämiseen. Lisäksi kohteeseen toteutetaan uusiutuvaa energiaa tuottava aurinkovoimala. Talomme on käytönaikaisesti hiilineutraali, kun maalämmön lisäksi käytetään uusiutuvaa sähköä.



Myöhemmin SATO rakennuttaa kortteliin vielä JoustoKoti-talon. JoustoKoti on uudenlainen lyhytaikainen osaomistamisen malli, jossa asuntoon pääsee kiinni pienellä pääomalla ja jonka voi viiden vuoden osaomistusajan jälkeen lunastaa kokonaan itselleen.



Huippusijainti Raide-Jokerin ja pääradan risteyksessä



”Viisaan liikkumisen kortteliksi” nimetyn tontin sijainti Raide-Jokerin ja pääradan risteyksessä on ainutlaatuinen. SATOn kaavoittaman korttelin tärkeimmäksi lähtökohdaksi valittiin julkisiin liikenneyhteyksiin ja kevyen liikenteen mahdollisuuksiin tukeutuva korttelirakenne, joka joustaa asumisen ja liikkumisen tarpeiden muuttuessa. Kaikki arjen peruspalvelut löytyvät kävelyetäisyydellä korttelista. Loistavat julkiset yhteydet sekä kevyen liikenteen väylät mahdollistavat helpon liikkumisen myös ilman autoa,” Aalto toteaa.



”Jos autoa kuitenkin tarvitsee, on SATOn asukkailla korttelissa käytössä myös yhteiskäyttöautoja, joilla on helppoa liikkua ilman oman auton hankkimista. Kaikki SATOkotien autopaikkojen lämmitystolpat ovat älykkäitä eTolppia, jotka on helppo ottaa myös sähköautojen latauskäyttöön. Pyöräilijöitä ilahduttavat erilliset polkupyörien huoltopisteet”, Aalto jatkaa.



Oulunkylästä Helsingin keskustaan matkustaa paikallisjunalla noin 10 minuutissa. Lentokentälle junalla pääsee noin 20 minuutissa. Tuleva Raide-Jokeri kulkee pikaraitiolinjaa pitkin Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen väliä. Raideyhteys korvaa nykyisen runkobussilinja 550:n, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja.



Oulunkylän asuinalueena tarjoaa hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen lisäksi monipuolisia harrastus-, ulkoilu-, ja ulkoilumahdollisuuksia. Hyvien kulkuyhteyksien ansiosta liikkuminen eri puolille kaupunkia on helppoa ja nopeaa.

