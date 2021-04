English Finnish

ENEDO OYJ Pörssitiedote 12.4.2021 klo 11:45

Enedo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenen eroaminen ja uuden puheenjohtajan nimitys

Jussi Capital Oy on luopunut Enedo Oyj:n osakeomistuksesta 9.4.2021. Tästä johtuen Jussi Capital Oy:n edustaja Jarkko Takanen on tänään eronnut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenyydestä.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan, osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet nimeämisoikeuden ratkaisseen syyskuun ensimmäisen arkipäivän mukaisesta osakeomistuksestaan eikä luovutuksen seurauksena enää ole yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa.

Nimitystoimikunta koostuu nyt seuraavista jäsenistä: Jarmo Malin, Jaakko Heininen ja Tuomo Lähdesmäki.

Nimitystoimikunta on päättänyt nimetä Jarmo Malinin nimitystoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi.

ENEDO OYJ

Vesa Leino

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Malin, puh. 045 6345 450

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

ENEDO LYHYESTI