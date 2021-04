Gabriel Leperlier rejoint Almond

Almond, acteur français majeur et indépendant de l'audit et du conseil dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures, annonce l'arrivée de Gabriel Leperlier, en tant que Partner au sein des équipes cybersécurité d'Almond.

Ancien Sous-Officier de l'Armée de l'Air où il a servi pendant 8 ans, incluant un séjour OPEX à Sarajevo (Bosnie Herzégovine), Gabriel a ensuite été Key Manager dans le secteur de la PKI chez Certplus/Keynectis pendant 7 ans et demi.

Recruté en 2008 par Verizon en tant que Consultant GRC/PCI DSS, il a rapidement et régulièrement gravi tous les échelons, en passant par Manager France, Manager Europe du Sud, Manager Continental Europe pour finir Directeur du consulting GRC/PCI/Pentest EMEA, ayant sous sa responsabilité une équipe internationale de plus de 60 consultants.

Almond s'appuiera sur l'expérience de Gabriel pour affirmer son expertise en cybersécurité au-delà des frontières en poursuivant tout d'abord son développement européen déjà initié en Suisse, et par la suite conquérir de nouveaux marchés avec l'ouverture de plusieurs bureaux dans d'autres pays.

Olivier Pantaléo, Dirigeant d'Almond, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Gabriel au sein d'Almond. Au-delà du plaisir de compter parmi nous un grand professionnel reconnu comme tel par le marché pour son expertise dans le domaine de la Cyber Sécurité, nous comptons sur lui pour nous aider à asseoir notre statut de "pure player Cyber" en France, mais également de nous aider à conquérir de nouveaux marchés à l'international »

Gabriel Leperlier déclare : « C'est une immense fierté pour moi de rejoindre Almond et le Groupe Hifield, un acteur français de la Cybersécurité avec beaucoup d'ambitions. C'est le début d'une belle histoire ! »