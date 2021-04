Kesla Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.4.2021 klo 13.00

Kesla Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet

MAR 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Kärkkäinen, Veli-Matti

Asema: Hallituksen jäsen

Liikkeeseenlaskija

Nimi: Kesla Oyj

LEI: 743700YGE1GQ2DNT5T52

Ilmoituksen luonne: Ensimmäinen ilmoitus

Viitenumero: 743700YGE1GQ2DNT5T52_20210412090536_2

Liiketoimi

Liiketoimen päivämäärä: 9.4.2021

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Liiketoimen luonne: Luovutus

Instrumentti: Osake, ISIN FI0009900237

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

volyymi yksikköhinta

559 kpl 4,35 Euro/kpl

809 kpl 4,36 Euro/kpl

133 kpl 4,36 Euro/kpl

999 kpl 4,36 Euro/kpl

2 500 kpl 4,36 Euro/kpl

Liiketoimien yhdistellyt tiedot

volyymi keskihinta

5 000 kpl 4,35888 Euro

KESLA OYJ

Simo Saastamoinen

toimitusjohtaja

