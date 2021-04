Appliwave annonce l’ouverture de 30 postes en 2021

L'opérateur Cloud Appliwave, filiale du groupe Septeo, accélère et lance une campagne de recrutement significative pour accompagner sa forte croissance en France et développer de nouvelles offres. Les postes sont ouverts à Paris et à Lyon.

Appliwave, opérateur Cloud et Télécom, est spécialisé dans la fourniture de services hébergés à destination des MSP, ISV, bureauticiens et opérateurs. L’infrastructure d’Appliwave est répartie sur vingt datacenters, situés exclusivement en France. Les services Appliwave sont distribués par un réseau de 300 partenaires et bénéficient à plus de 3 000 clients professionnels.

Appliwave souhaite donc étoffer ses équipes techniques, support et ventes. En rejoignant l’opérateur, les futurs collaborateurs intégreront une société dynamique qui positionne les valeurs d’innovation, d’expertise et de dépassement de soi au centre de sa stratégie. Appliwave s’attachera à leur proposer un cadre de travail attractif où ils pourront acquérir en continu de nouvelles compétences et évoluer dans un environnement dynamique et en forte accélération à l’échelle nationale.

Quelques postes ouverts chez Appliwave :

- Responsable des Ventes Indirectes IDF H/F

- Technicien Support Télécom H/F

- Soudeur Fibre Optique H/F

- Chef de Chantier Fibre Optique D1&D2 H/F

- Technicien Fibre Optique D1&D2 H/F

La description des postes est disponible à l’adresse suivante : https://septeo.jobs.net/fr-FR/search?keywords=appliwave&location=

Julien Ohayon, chez Appliwave « Appliwave a su occuper une place de choix en quelques années sur le marché des opérateurs Cloud et télécom. Notre politique de développement adossée au groupe Septeo, soutenue par l’innovation nous permet de connaitre une croissance exponentielle qui va nous amener à nous entourer de nouveaux collaborateurs pour maintenir le haut niveau de qualité de service que nous offrons à nos partenaires distributeurs. Nous sommes ainsi à la recherche de passionnés qui désirent nous accompagner à long terme dans notre projet d’entreprise et contribuer activement à concevoir et à diffuser des solutions télécom et de connectivité qui reposent sur des environnements robustes et industriels. »