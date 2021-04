Les Galaxy A52 5G et Galaxy A32 5G de Samsung seront disponibles au Canada dès le 23 avril

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 12 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd’hui que les Samsung Galaxy A52 5G et Galaxy A32 5G seront bientôt disponibles au Canada dans les boutiques Expérience+ Samsung1, en ligne au Samsung.com/ca, et chez les grands détaillants et partenaires dès le 23 avril 2021. Les deux appareils 5G, annoncés plus tôt en mars, sont équipés des plus récentes innovations Galaxy afin de diffuser, capturer et faire l’expérience des choses qui vous importent le plus à un prix très accessible.



«Nous sommes fiers d’étendre notre offre Galaxy 5G à tous les Canadiens à un prix très attrayant,» dit Jennifer Safruk, VP aux affaires mobiles, Samsung Electronics Canada. «Aujourd’hui, les Canadiens cherchent à établir des liens significatifs avec leur famille et leurs amis. Les Galaxy A52 5G et Galaxy A32 5G améliorent ces expériences grâce à une connectivité transparente, ce qui les aide à tirer le meilleur parti de chaque journée.»

Des essentiels Galaxy extraordinaires pour créer, communiquer et se connecter - à vitesse 5G

Les plus récents appareils de la série Galaxy A 5G sont équipés de la technologie 5G2, offrant des vitesses ultra rapides qui rendront vos expériences connectées pratiquement sans décalage lorsqu’elles sont associées aux puissants processeurs des Galaxy A52 5G et Galaxy A32 5G.

Combinant des performances fiables avec des systèmes d'appareils photo polyvalents de qualité professionnelle, des écrans Infinity d'une clarté étonnante, une autonomie de batterie longue durée et un design moderne et minimaliste, les Galaxy A52 5G et Galaxy A32 5G offrent les principales innovations Galaxy que les Canadiens recherchent à un prix qu'ils vont adorer. Avec le lancement du Galaxy A32 5G comme l’un des appareils 5G les plus abordables sur le marché jusqu’à présent3, la connectivité 5G ultra rapide est maintenant plus accessible pour tout le monde.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques et les spécifications des nouveaux Galaxy A52 5G et Galaxy A32 5G, visitez le samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-a-series/ ou news.samsung.com/ca_fr .



Disponibilité canadienne

À partir du 23 avril 2021, le Galaxy A52 5G (659,99 $, notre prix régulier) et Galaxy A32 5G (369,99 $, notre prix régulier) seront disponibles en Noir extraordinaire au Samsung.com/ca, dans les boutiques Experience+, et chez les grands opérateurs et partenaires de vente au détail au Canada.

Dans les régions où les achats en magasins ne sont pas possibles, les boutiques Expérience+ Samsung proposent des services de ramassage en bordure de trottoir, en vitrine4 et centralisés. Réservez en ligne au shop.samsung.com/ca_fr et organisez votre ramassage dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada.

Les clients éligibles peuvent également bénéficier d'un financement à 0% sur un appareil de la série Galaxy A 5G pour un acompte de 0 $ et un taux d'intérêt de 0% jusqu'à 36 mois avec un crédit approuvé. Faites l’expérience de la technologie des téléphones intelligents de Samsung tout en respectant votre budget.5

La paix d’esprit avec Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil portable Galaxy. Vous serez protégé pendant jusqu’à deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques avec une équipe d’experts Galaxy dédiés disponibles pour vous aider à vous remettre sur la bonne voie.6

Les Canadiens peuvent acheter le plan Samsung Care + avec leur nouvel appareil Galaxy ou dans les 60 jours suivant la date d’achat de leur appareil. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

Service de réparation porte-à-porte au Canada

Profitez d’un ramassage pratique, d’une réparation rapide et d’une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d’une assistance technique pour votre appareil Samsung, vous pouvez organiser une prise en charge pratique du service porte-à-porte via le 1-800-SAMSUNG, en clavardage en direct ou en envoyant un message texte au WECARE (932 273). Ce service porte-à-porte pratique comprend la cueillette et le retour gratuit et des disponible pour les clients avec ou sans garantie. La couverture pourrait varier. Pour plus d’informations sur le service de réparation porte à porte, veuillez visiter le www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair .

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada incite les Canadiens à réaliser leur plein potentiel grâce à un écosystème de produits et de services transformateur qui apporte innovation et conception distincte à tous les aspects de leur vie connectée. L'entreprise redéfinit les univers des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils portables, des tablettes et des appareils numériques. Dédiées à faire une différence dans la vie des Canadiens, les initiatives de dons d'entreprise primées de Samsung soutiennent l'éducation publique et les questions de santé dans les communautés de tout le pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.samsung.com.

1 Dans les régions où les achats en magasin ne sont pas possibles, les boutiques Expérience+ Samsung proposent des services de ramassage en bordure de trottoir, en vitrine et centralisés. Réservez en ligne au shop.samsung.com/ca_fr et organisez votre ramassage dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada. Le ramassage en vitrine est seulement disponible à CF Toronto Eaton Centre. Sujet à changement. Si vous avez besoin d’une assistance technique pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un service porte-à-porte au 1-800-SAMSUNG, LIVE CHAT ou nous envoyer un SMS à WECARE (932 273). Ce service porte-à-porte pratique comprend l’enlèvement et le retour gratuitement et est disponible pour les clients sous et hors garantie. La couverture peut varier. Pour plus d’informations sur le service de réparation porte-à-porte, veuillez consulter le site www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair.

2 Nécessite une connexion 5G optimale. La vitesse réelle peut varier selon le pays, l’opérateur et l’environnement de l’utilisateur.

3 En date du 12 avril 2021.

4 Le ramassage en vitrine est seulement disponible à CF Toronto Eaton Centre. Sujet à changement.

5 Un financement à 0% pour une période maximale de 36 mois s’applique aux clients admissibles qui atteignent le montant minimum applicable au financement PayBright de 300 $ (avant taxes et frais), sur approbation de crédit. Vous n’êtes peut-être pas éligible au plan d’intérêt à 0% et le montant de votre paiement mensuel, les intérêts que vous paierez et les conditions de prêt disponibles dépendent de votre profil de crédit personnel. Les paiements mensuels peuvent inclure des frais de traitement mensuels de 6,95 $. Les produits Samsung éligibles sont: les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, les étuis, les tablettes, les appareils portables, les chargeurs, l’audio AKG et les produits SmartThings dans tous les modèles et couleurs. Financement fourni par PayBright ou son partenaire, Easy Financial. Toutes les transactions sont soumises à l’approbation de PayBright ou de son partenaire, Easy Financial. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province de Québec. Voir www.paybright.com/faq pour plus d’informations. Exemple: un Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988WZKAXAC) avec un prix de vente (PDSF) de 1849,99 $ financé à 0% APR pendant 36 mois, ce qui équivaut à 36 paiements mensuels de 51,39 $. Le coût d’emprunt est de 0 $ pour une obligation totale de 1849,99 $. Les taxes, frais d’expédition et autres frais [le cas échéant] sont en sus. L’offre prend fin le 30 juin 2021 et est sujette à changement / annulation sans préavis.

6 Des conditions s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms

