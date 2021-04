RoboMarkets ajoute de nouvelles actions à R Trader et met à jour la plateforme

French German

LIMASSOL, Chypre, 12 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- RoboMarkets, une société d'investissement européenne fournissant des services financiers à ses clients dans de nombreux pays d'Europe, annonce une mise à jour de la plateforme de trading multi-actifs R Trader. Plus de 650 nouvelles actions ont été ajoutées en plus de plusieurs innovations dans les versions pour appareils mobiles et fixes de R Trader.



Nouveaux instruments de trading sur R Trader

Plus de 650 nouveaux CFD sur des actions d'entreprises américaines et nouvelles actions d'entreprises américaines ont été ajoutés ce trimestre, comprenant les introductions en bourse de sociétés telles que Airbnb, Roblox, Coupang, Bumble et Affirm. Les nouveaux instruments sont ajoutés le jour de l'introduction en bourse lorsque les premières transactions boursières commencent. De plus, toutes les SPAC via lesquelles les entreprises entrent sur le marché sont ajoutées.

Mises à jour du terminal Web R Trader

1. Les principales opérations sur titres sont maintenant présentées directement sur le graphique.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/522175e6-5ffc-4d3a-b9e2-d27ced326dc3

2. Les comptes dans le terminal peuvent désormais être masqués.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/69e851c3-91d3-4a4e-8647-097813289864

3. Le thaï et le portugais sont désormais disponibles dans le terminal.

4. Les principaux perdants, gagnants et leaders de volume du Royaume-Uni ont été ajoutés.

5. L'historique des ordres et des transactions peut désormais être filtré par instrument.

6. L'heure du serveur a été ajoutée au pied de page ainsi qu'aux spécifications de délai contractuel du client.

7. La navigation au clavier dans les listes de surveillance a été ajoutée.

8. Les indicateurs et les autres éléments d'analyse technologique peuvent désormais être supprimés en appuyant sur la touche Effacer du clavier.

Mises à jour mobiles de R Trader

1. Le regroupement et la modification des listes de surveillance ont été ajoutés.

2. Des indicateurs et d'autres types de graphiques ont été ajoutés aux graphiques.

3. Des opérations sur titres ont été ajoutées.

« La plateforme de trading multi-actifs R Trader se développe et s'améliore chaque jour. Il s'agit de la troisième mise à niveau majeure des versions Web et mobile tout au long de l'année. Nous avons ajouté plus de 650 nouvelles actions, y compris les sociétés les plus populaires qui viennent d'entrer en bourse, ainsi que toutes les SPAC disponibles. Nous avons amélioré la partie fonctionnelle, en publiant les mises à jour déjà prévues et en ajoutant les opportunités demandées depuis longtemps. Nous allons continuer à améliorer le projet selon notre plan stratégique », a commenté Kiryl Kirychenka, directeur du projet R Trader.

À propos de RoboMarkets

RoboMarkets est une société d'investissement titulaire de la licence n° 191/13 de la CySEC. RoboMarkets propose des services d'investissement dans de nombreux pays européens en fournissant aux traders, qui travaillent sur les marchés financiers, un accès à ses plateformes de trading exclusives. Des informations plus détaillées sur les produits et les activités de la société sont disponibles sur le site Web officiel à l'adresse https://www.robomarkets.com/.

Contacts auprès des médias :

Timofey Zuev, responsable des relations publiques chez RoboMarkets

E-mail : t.zuev@robomarkets.com