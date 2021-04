Mobile Klinik devient mobile : les unités de réparation offrent un service de réparation d’appareil sûr et professionnel à domicile

English French

Le service novateur de réparation de téléphones intelligents et de tablettes est maintenant offert dans plus de 100 villes canadiennes



Mobile Klinik renonce à ses frais de service de 29,99 $ afin d’offrir un service de réparation sans contact sécuritaire durant la pandémie de COVID-19

MONTRÉAL, 12 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Mobile Klinik, la principale chaîne de magasins de réparation de téléphones intelligents et de tablettes au Canada, a lancé les unités de réparation sur place, le premier service du genre à offrir aux consommateurs et aux entreprises à l’échelle du pays un service de réparation de téléphones intelligents et de tablettes à l’endroit de leur choix. Alors que de plus en plus de gens travaillent et étudient à domicile et que des protocoles de distanciation physique sont en place, il est plus important que jamais que leurs appareils fonctionnent correctement. Désormais, les résidents et les entreprises de plus de 100 villes au pays ont facilement accès aux unités de réparation mobiles de Mobile Klinik.

« Le lancement du service de réparation sur place de Mobile Klinik vise à offrir une option de réparation de téléphones intelligents et de tablettes plus accessible, plus pratique et moins coûteuse pour les consommateurs, affirme Tim McGuire, président et chef de la direction de Mobile Klinik. Étant donné que nous passons beaucoup de temps à apprendre, à travailler et à vouloir nous divertir à la maison, il est primordial d’avoir des téléphones intelligents et des tablettes fiables. Nous sommes fiers d’offrir nos services directement à la porte de nos clients (sans frais) afin qu’ils puissent utiliser de nouveau leur appareil en moins d’une heure, la plupart du temps. »

En tant que leader dans le domaine de la réparation professionnelle de téléphones intelligents et de tablettes, Mobile Klinik s’engage à fournir des options flexibles et abordables de résolution des problèmes courants – réparation d’un écran fissuré ou d’un appareil photo brisé, mises à jour logicielles et remplacement de pile – au moyen de pièces de haute qualité et de diagnostics de pointe, leur permettant ainsi de conserver leurs appareils plus longtemps.

Pour soutenir davantage les Canadiens tout au long de la pandémie de COVID-19, pour une durée limitée, Mobile Klinik renonce aux frais de service des unités de réparation sur place de 29,99 $. Les clients des villes suivantes peuvent faire une réservation dès aujourd’hui, en ligne ou par téléphone, pour demander qu’un technicien de Mobile Klinik se rende à l’endroit de leur choix et effectue la réparation en 60 minutes ou moins1.

Québec

Gatineau

Montréal

Pointe-Claire

Kirkland

Salaberry-de-Valleyfield

Laval

Longueuil

Québec

Lévis

Saint-Jean-sur-Richelieu

Ontario

Toronto

Mississauga

Brampton

Oakville

Milton

Caledon

Ottawa

Nepean

Manitoba

Winnipeg

Selkirk

Alberta

Calgary

Chestermere

Airdrie

Edmonton

St. Albert

Spruce Grove

Beaumont

Leduc

Colombie-Britannique

Vancouver

Surrey

Richmond

Burnaby

Delta

North Vancouver

West Vancouver

Coquitlam

Pitt Meadows

Maple Ridge

Langley

White Rock

New Westminster



Pour savoir si le nouveau service de réparation sur place de Mobile Klinik est offert dans votre région ou pour obtenir de plus amples renseignements, consultez https://mobileklinik.ca/fr/nous-venons-a-vous/ .

À propos de Mobile Klinik

Mobile Klinik est le chef de file canadien en matière de réparation professionnelle, de remise à neuf et de revente de téléphones intelligents et de tablettes et compte plus de 90 magasins d’un océan à l’autre, des unités de réparation sur place dans plus de 100 marchés au Canada et une boutique en ligne. Nous nous engageons à fournir aux entreprises et aux consommateurs canadiens des options flexibles et abordables pour réparer, acheter, vendre, protéger et connecter leurs appareils mobiles. Pour en savoir plus sur Mobile Klinik, visitez www.mobileklinik.ca ou suivez-nous sur Twitter et sur Instagram (@MobileKlinik).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Stéphanie Dussault

Relations publiques de TELUS

stephanie.dussault@telus.com

____________________

1 Le temps moyen de réparation d’un téléphone intelligent ou d’une tablette est de 60 minutes ou moins, mais il peut être plus long selon le problème.