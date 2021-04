Urbanimmersive présentera UiMeet3D et ses visites 3D lors d’une importante conférence de l’industrie des technos

English French

SAINT-HUBERT, Québec., 12 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est fière d’annoncer aujourd’hui de présenter le 11 mai 2021 sa technologie d'avatars (UiMeet3D) pour ses visites 3D lors de la Conférence REALTORS® 2021 sur les entreprises et technologies émergentes.



Depuis le lancement de UiMeet3D plus tôt cette année et le feedback reçu depuis, tout indique que les avatars pourraient devenir rapidement le prochain outil indispensable lors de visites virtuelles de propriétés. Alors que cette nouvelle tendance s'accélère, Urbanimmersive a été invité à présenter UiMeet3D à la Conférence REALTORS® 2021 sur les entreprises et technologies émergentes le 11 mai 2021.

L'an dernier, plus de 28 000 participants ont assisté à la conférence de REALTORS® qui s’étend sur une semaine. La Conférence sur les entreprises et technologies émergentes 2021 couvrira les technologies pour lesquelles la demande a explosé pendant la crise de la Covid-19 et qui sont là pour rester ainsi que les technologies qui peuvent aider à résoudre les problèmes de faible inventaire. Jeremy Bowman, Vice-président aux ventes chez Urbanimmersive, présentera comment les agents immobiliers peuvent utiliser des avatars 3D pour générer des prospects et interagir avec des acheteurs potentiels à l'aide de visites 3D.

« Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés pour présenter notre solution innovante, UiMeet3D, à ce vaste public captif de l'immobilier. Cela démontre à nouveau toute l’attention qui est portée à ce produit innovateur et tout son potentiel », a déclaré Jeremy Bowman, Vice-président aux ventes d'Urbanimmersive.

Pour plus d’informations sur la conférence : https://www.legislative.realtor/event/emerging-business-and-technology-forum-how-technology-can-help-address-low-inventory-and-improve-your-virtual-showings/



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez urbanimmersive.com.

À propos de la National Association of REALTORS® (NAR)

Le NAR est la plus grande association commerciale d'Amérique, représentant 1,4 million de membres et est impliqué dans tous les aspects des marchés de l'immobilier résidentiel et commercial. Les membres du NAR sont composés de courtiers immobiliers résidentiels et commerciaux, vendeurs, gestionnaires immobiliers, évaluateurs, conseillers et autres intervenants du marché immobilier. Les membres appartiennent à une ou plusieurs des quelques 1 200 associations / conseils locaux et 54 associations étatiques et territoriales de REALTORS®. Leur mission est de responsabiliser REALTORS® alors qu'ils préservent, protègent et font progresser le droit à la propriété immobilière pour tous. Pour en connaître davantage : https://www.nar.realtor/

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

Pour plus d’information, communiquez avec :



Urbanimmersive Inc.

Ghislain Lemire

Président et Chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com