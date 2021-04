Estudio de Harvard identifica Recomendaciones de Políticas para promover la donación de alimentos en los cinco continentes

En medio de la pandemia y de las cada vez mayores tasas de inseguridad alimentaria, la Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias de la Facultad de Derecho de Harvard y la Global Foodbanking Network enfrentan las crisis mundiales de desperdicio de alimentos y de hambre.

April 12, 2021 09:00 ET | Source: The Global FoodBanking Network The Global FoodBanking Network

Chicago, UNITED STATES