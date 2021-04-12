加拿大卫生部授权Resverlogix立即开始Apabetalone治疗新冠肺炎的临床研究

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阿尔伯塔省卡尔加里, April 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp.（以下简称“Resverlogix”）（多伦多证券交易所股票代码：RVX）很高兴地宣布已从加拿大卫生部收到期待已久的“无异议函”。加拿大卫生部已批准关于对apabetalone进行新冠肺炎治疗临床试验的申请。这个计划中的2期试验将是一项开放标签研究，评估新冠肺炎住院患者在标准护理条件下口服apabetalone的安全性和疗效。Resverlogix总裁兼首席执行官Donald McCaffrey表示：“今天这个令人兴奋的消息是推进apabetalone作为新冠肺炎潜在高效治疗药物开发的重要一步。我们感谢加拿大卫生部对我们的申请进行迅速审查并予以批准。我们将继续与监管机构密切合作，将apabetalone推向市场，造福全球患者。”



Resverlogix计划同时推进临床试验和药品制造项目，这种做法在Pfizer和Moderna的疫苗项目中都获得了成功。研究参与者将在接受标准护理的同时，在4周时间内每天接受两次apabetalone服药，或者仅接受标准护理，不服用apabetalone。研究结果的主要度量指标是世界卫生组织 （WHO）临床改进顺序量表 评分的变化。预计将有100名患者在加拿大和国外的多个地点参加研究，报名有望立即开始。研究开始前，将在 clinicaltrials.gov 网站发布完整的研究协议。

项目最新进展

apabetalone是一种处于试验阶段的， 第3期 临床候选药物，可提供4000多受试者的安全数据。Resverlogix已经宣布开放标签研究 计划 ，以评估apabetalone在治疗新冠肺炎方面的安全性和疗效。

正如 先前所公布 , 2020年3月23日发表的一篇 文章 揭示了新冠病毒蛋白E与BET蛋白之间的相互作用。根据这一发现，Resverlogix发出一项 加强合作的号召 ，并由此得以建立多项伙伴关系，并同时发起内部临床前研究工作，以进一步确定和研究apabetalone治疗新冠肺炎感染的功效。

这项合作研究的结果发现，apabetalone有望通过一种独特的双重机制与新冠肺炎作斗争。首先，apabetalone治疗可以防止SARS-CoV-2感染 人体细胞 ，其次，可以 减少 可能导致器官损伤和长期负面影响的炎症和细胞因子风暴反应。鉴于其双重机制和临床安全记录，多份 经同行评议 的 出版物 已将apabetalone列为新冠肺炎的临床候选药物。

关于Resverlogix

Resverlogix目前正在开发Apabetalone（RVX-208），这种新型小分子药物是一种选择性BET（溴结构域和超末端结构域）抑制剂。apabetalone在同类药物中率先被美国FDA认定为突破性疗法药物（用于一种重要的心血管适应症），以帮助促进时效性药物开发计划，包括有计划的临床试验和加快制造开发战略的计划。

BET抑制是一种表观遗传机制，可调控致病基因。apabetalone是一种选择性BET抑制剂，适用于BET蛋白内的第二溴结构域（BD2）。apabetalone对BD2的这种选择性抑制可产生一系列特定生物效应，可能使高风险心血管病、糖尿病、慢性肾病、采用血液透析治疗的终末期肾病、神经变性疾病、法布里病、外周动脉疾病及其他罕见疾病的患者显著受益，同时保证良好的安全性。

Resverlogix的普通股在多伦多证交所上市（TSX:RVX）。

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本新闻稿可能包含适用的加拿大证券法律定义的某些前瞻性信息，这种信息不基于历史事实，包括但不限于含有下列词汇的陈述：“认为”、“预计”、“计划”、“有意”、“将要”、“应”、“预期”、“继续”、“估计”、“预测”及类似的表达方式。尤其需要注意的是，本新闻稿包含的前瞻性信息与apabetalone作为潜在的新冠肺炎治疗药物和即将开始的临床试验、以及apabetalone在治疗高风险心血管病、糖尿病、慢性肾病、采用血液透析治疗的终末期肾病、神经变性疾病、法布里病、外周动脉疾病及其他罕见疾病中可能起到的作用相关。我们取得的实际结果、事件或开发情况可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的内容有明显差异。我们无法保证所述事件的发生或预期的实现。就其性质而言，前瞻性陈述会受到许多假设和风险因素影响，包括在我们的年度信息表和最新管理层讨论与分析中讨论的假设和风险因素；上述内容包含在本文参考文献中，您也可通过www.sedar.com访问SEDAR获取相关内容。本新闻稿中包含的前瞻性陈述均受此警告性声明的明确限制，并于本文发布日期作出。除非法律做出相关要求，否则公司无意向也无义务或责任因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性声明。



