加拿大衛生部向 Resverlogix 發出授權以開始對 Apabetalone 進行 2019 冠狀病毒病的即時臨床研究

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亞伯達省卡加利, April 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp.（「Resverlogix」）(TSX:RVX) 欣然宣佈已成功收到加拿大衛生部的「不反對書」。當局已批准 apabetalone 的 2019 冠狀病毒病臨床試驗申請。計劃的第 2 期試驗將是一項開放標籤研究、評估口服 apabetalone 的安全性和療效，以及結合 2019 冠狀病毒病住院患者的護理標準。Resverlogix 主席兼行政總裁 Donald McCaffrey 說：「今天令人振奮的公告是促進 apabetalone 作為 2019 冠狀病毒病潛在高效治療劑的臨床開發之重要一步。我們感謝加拿大衛生部迅速審查及批准我們的申請。我們將繼續與監管機構緊密合作，將 apabetalone 推向市場，以惠及全球患者。」



Resverlogix 計劃同時推進臨床及生產計劃，而輝瑞與莫德納疫苗計劃均已成功實現了。研究參與者將接受長達 4 週、每天兩次的 apabetalone 治療，同時接受標準的護理，或選擇接受不使用 apabetalone 的標準護理。這項研究的主要結果指標是世界衛生組織（ WHO）臨床改善次序量表 的變化。預計將在加拿大及國外的多個地點招募 100 名患者，並有望立即開始招募。完整的研究方案將在研究開始前上載在 clinicaltrials.gov 。

計劃更新

Apabetalone 是一項研究性 第三期 臨床候選藥物，具有超過 4,000 名接受試驗者的安全性數據。Resverlogix 已 宣佈計劃 進行了一項開放標籤研究，以評估 apabetalone 治療 2019 冠狀病毒病的安全與療效。

如先前所 宣佈 ，在 2020 年 3 月 23 日發佈的一篇 文章 顯示了嚴重急性呼吸系統綜合徵冠狀病毒 2（2019 冠狀病毒病）蛋白 E 與 BET 蛋白之間的相互作用。根據這項結果，Resverlogix 發出了進行 合作的呼籲 建立了多個合作夥伴關係，並同時開展了內部臨床前研究工作，以進一步表徵及研究 apabetalone 對感染 2019 冠狀病毒病的療效。

合作研究結果表明，apabetalone 具有對抗 2019 冠狀病毒病的獨特雙重機制潛力。首先，apabetalone 治療可防止「嚴重急性呼吸系統綜合徵冠狀病毒 2」感染 人類細胞 ，其次 可減少 炎症與可能導致器官損傷及長期負面影響的細胞因子風暴反應。由於其雙重機制和臨床安全記錄，一些 同行評審 刊物 已將 apabetalone 列為 2019 冠狀病毒病的臨床候選藥物。

關於 Resverlogix

Resverlogix 正在開發 apabetalone (RVX-208)，這是一種一流的小分子，是選擇性BET（溴結構域和末端外）抑製劑。Apabetalone 在同類藥物中首先獲得美國 FDA 突破性療法稱號，其適應症是主要心血管疾病，可幫助促進高效的藥物開發計劃，包括計劃的臨床試驗及加速生產發展策略的計劃。

BET 抑制是一種表觀遺傳系統，可以調節引起疾病的基因。Apabetalone 是 BET 抑制劑，對 BET 蛋白中的第二溴結構域 (BD2) 具有選擇性。這種選擇性抑制 apabetalone 對 BD2 產生一系列特定的生物效應，對於患有高風險心血管疾病、糖尿病、慢性腎病、用血液透析治療的終末期腎病、神經退行性疾病、法布瑞氏症、周邊動脈疾病和其他個別疾病的患者俱有潛在的重要益處，同時亦保持良好的安全性。

Resverlogix 普通股在多倫多證券交易所 (TSX:RVX) 進行交易。

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