Bombardier fête la sortie d’usine de sa 100e aile d’avion d’affaires Global 7500 fabriquée au Texas

Cette étape importante souligne la croissance de la production d’avions Global 7500 et le développement soutenu de ce programme d’avion d’affaires phare de l’industrie

L’aile évoluée de l’avion Global 7500 , fabriquée aux États-Unis, optimise la vitesse, l’autonomie, les performances sur courtes pistes et le vol exceptionnellement en douceur de l’avion

Bombardier a récemment livré son 50e biréacteur d’affaires Global 7500, lequel suscite toujours un solide intérêt de clients du monde entier



MONTRÉAL, 12 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui qu’elle fêtait la sortie d’usine de sa 100e aile d’avion d’affaires Global 7500, une étape importante pour cet appareil à l’avant-garde de l’industrie et pour les installations de l’entreprise à Red Oak (Texas), où cette aile évoluée est fabriquée.

L’aile perfectionnée de l’avion Global 7500 témoigne de l’ingéniosité et du savoir-faire de Bombardier et elle contribue aux performances remarquables de l’avion ainsi qu’à son vol exceptionnellement en douceur, lesquels assurent la meilleure expérience de vol qui soit de l’aviation d’affaires d’aujourd’hui. Elle joue également un important rôle dans la performance inégalée de l’avion sur courtes pistes. Le programme d’avion Global 7500 a récemment franchi le cap de la 50e livraison et il continue de susciter beaucoup d’intérêt de clients du monde entier pour sa technologie novatrice, le design unique de sa cabine et ses performances inégalées.

« C’est une importante étape pour notre programme d’avion Global 7500, et nous sommes fiers de nos employés qualifiés de Red Oak, au Texas, a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Exploitation et excellence opérationnelle de Bombardier. Leur dévouement et leur expertise dans la fabrication de cette aile vraiment unique et construite exclusivement pour l’avion d’affaires Global 7500 contribuent à en faire l’avion phare de l’industrie.

Depuis son entrée en service en 2018, le biréacteur d’affaires Global 7500 démontre un taux de ponctualité technique exceptionnel de 99,7 % en service, et il s’est affirmé comme l’avion le plus performant de l’industrie. Il a réalisé plusieurs records de vitesse et vols exigeants clés, et notamment celui de la liaison la plus longue franchie par un avion d’affaires sur mesure, en reliant sans escale Sydney à Détroit.

L’avion a reçu plusieurs prix, et notamment le prix Grand lauréat 2019 d’Aviation Week, le prix Meilleur des meilleurs jets d’affaires de l’année 2019 de Robb Report ainsi que le prix Red Dot 2018 pour le design de produit. Doté de quatre espaces habitables distincts et d’une aire de repos réservée à l’équipage, l’avion se démarque des autres biréacteurs d’affaires par la spaciosité et le confort de sa cabine, la grande polyvalence de son design personnalisable et ses innovations brevetées en cabine.

Les effectifs de nos installations de Red Oak (Texas), regroupant plus de 600 personnes, jouent un rôle crucial dans le succès de ce programme d’aile à l’avant-garde de la technologie. En 2019, Bombardier a mis sur pied, en collaboration avec le Texas State Technical College (TSTC), le programme d’apprentis en aviation de Bombardier (BAAP). Ce programme vise à développer localement des talents, à stimuler la croissance du secteur aéronautique dans la région et à soutenir la production d’ailes d’avion Global 7500. Il est indispensable pour répondre à la demande croissante pour cet avion phare de l’industrie.

Plus tôt cette année, Bombardier a reçu le prix Grand employeur de l’année de Texas Workforce Solutions pour son travail avec le TSTC dans l’élaboration du programme BAAP. Ce prix vient couronner l’employeur privé comptant 500 employés ou plus dont les efforts et initiatives ont eu un impact extraordinaire sur l’État du Texas ainsi que sur les employeurs, les travailleurs et les communautés dans lesquelles l’employeur exerce ses activités.

