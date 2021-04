English Estonian

Viitega AS-i Tallinna Vesi 31.03.2021 börsiteatele “ Muudatused AS Tallinna Vesi nõukogus ” informeerime, et nõukogu liikmete Priit Koidu ja Niall Patrick Mills’i volituste alguskuupäev on 12.04.2021 ning mõlema volitused kehtivad kolm aastat.