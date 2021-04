Inspirer la prochaine génération de main-d’œuvre qualifiée : Skills/Compétences Canada s’associe à Parlons sciences pour la compétition Parlons carrières, sur la plateforme ChatterHigh

English French

OTTAWA, 12 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada s’associe à Parlons sciences afin d’offrir aux élèves une occasion amusante de découvrir et d’explorer différentes professions. Les écoles et les jeunes de partout au Canada auront l’occasion d’apprendre et d’accumuler des points durant la deuxième ronde de la compétition Parlons carrières, du 12 avril au 21 mai 2021, sur la plateforme ChatterHigh.



Chaque jour, les élèves auront l’occasion de répondre à un jeu-questionnaire de 10 questions pour accumuler des points en vue d’améliorer leur classement personnel et celui de leur école, et dans l’espoir de gagner des prix. Ces jeux-questionnaires permettent aux élèves d’explorer des milliers d’options de carrière que ces derniers ne connaissent peut-être pas, tout en courant la chance de gagner des prix et des bourses d’études.

La compétition Parlons carrières incitent les jeunes à découvrir des professions actuelles et émergentes dans les métiers spécialisés, les technologies et dans les domaines des STIM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques). En y participant, ils prennent connaissance de multiples possibilités de carrière et d’options pour les études postsecondaires ou le marché du travail qui correspondent à leurs passions et à leurs champs d’intérêt. L’inscription est gratuite et facile pour toutes les écoles du Canada. Informez-vous au sujet de cette compétition pour lancer l’exploration de carrières de vos élèves.

« Le niveau de participation des élèves nous indique qu’ils aiment cette activité, qu’ils s’amusent... Ils expriment leur intérêt envers la compétition, et leur [bon] rendement révèle qu’ils prennent en charge leur apprentissage », a dit Michael Pearson, directeur régional d’une école ayant participé à la première ronde.

Ce premier volet de la compétition Parlons carrières a eu lieu du 26 octobre au 4 décembre 2020. Près de 6000 élèves de 200 écoles du Canada ont exploré 444 916 cheminements de carrière et d’études postsecondaires, tout en récoltant 25 000 $ en prix en argent. Voyez les résultats de la première ronde ainsi que des témoignages de participants et des entrevues.

« La demande de main-d’œuvre qualifiée dans les métiers spécialisés et les technologies demeure très élevée à l’échelle du Canada, et ces domaines offrent d’excellentes possibilités de carrière aux jeunes. La compétition Parlons carrières constitue un excellent moyen de mobiliser et d’informer les futurs travailleurs et travailleuses qualifiés sur les possibilités incroyables », de déclarer Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

« Les résultats de la compétition antérieure en témoignent : l’activité est une façon efficace de sensibiliser les élèves aux diverses carrières dans les STIM, que beaucoup d’entre eux ne connaissaient pas. Des programmes comme celui-ci sont essentiels pour inciter les jeunes à réfléchir à leur avenir. Ils les préparent à leur cheminement futur en leur montrant les possibilités qui s’offrent à eux », a expliqué Bonnie Schmidt, présidente et fondatrice de Parlons sciences.

Au sujet de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui, de concert avec ses organismes membres dans toutes les provinces et tous les territoires, travaille avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements à promouvoir les professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes du pays. Grâce aux liens uniques qu’elle entretient avec des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en permettant aux jeunes de découvrir des carrières gratifiantes. Skills/Compétences Canada offre des occasions d’apprentissage expérientiel, dont des concours pour des métiers spécialisés et des technologies auxquels participent des centaines de milliers d’élèves, aux niveaux régional, provincial, territorial et international, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de Skills/Compétences Canada, membre officiel du pays au sein de WorldSkills, est situé à Ottawa, en Ontario.

Au sujet de Parlons sciences

Organisme de bienfaisance national, Parlons sciences a pour mission d’inspirer les jeunes du Canada et de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour être actifs et s’épanouir dans un monde en constante évolution. Pour y parvenir, Parlons sciences offre une gamme complète de programmes axés sur les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) afin de soutenir les jeunes, les enseignants, les enseignantes et les bénévoles partout au Canada. Le bureau national de Parlons sciences est à London, en Ontario, et ses bureaux régionaux sont à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, et à Calgary, en Alberta. Pour un complément d’information sur Parlons sciences, visitez le https://parlonssciences.ca.

