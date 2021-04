Verizon Se Asocia a Univision a fin de Ofrecer Experiencias con 5G para Ver los Partidos de la Liga MX

BASKING RIDGE, N.J. y MIAMI, April 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon y Univision anunciaron hoy una sociedad de varios años que podrá ofrecer a los fans experiencias avanzadas con 5G para ver la liga de fútbol más vista en Estados Unidos, Liga MX. Con la sociedad, Univision lanzará exclusivamente la experiencia del portal de contenido de TUDN Vision, en la que los fans podrán recorrer el estadio con tomas de 360 grados y acercarse más a la acción con jugadores, espectadores y demás. Verizon también colaborará con Univision para crear procesos virtuales de producción y mejorarlos con 5G, además de participar en la realzada analítica de datos de Univision.



TUDN Vision es una experiencia de portal de 360 grados que ofrece a los fans la oportunidad de ver contenido exclusivo e interactivo de los partidos de la Liga MX. TUDN Vision se ofrecerá en la aplicación de TUDN o en navegadores de internet a los aficionados en Estados Unidos. La experiencia permitirá que los fans recorran el estadio con tomas de 360 grados y vean la llegada de los jugadores y a los espectadores presentes, las sesiones de calentamiento y entrenamiento de los futbolistas, las conferencias posteriores a los partidos y más. TUDN Vision empezará el 17 de abril de 2021 durante el partido entre Cruz Azul y América.

Verizon planea trabajar en conjunto con Univision para hacer que los procesos de producción de trasmisiones sean virtuales y realzarlos con banda ancha de 5G Ultra en los partidos amistosos del otoño en Estados Unidos, si lo permiten las restricciones debido al Covid-19 en el país. Los partidos se realizarán en estadios con banda ancha 5G Ultra de Verizon, donde los equipos de producción de Univision podrán realizar todo su proceso con 5G de Verizon. Verizon y Univision también seguirán creando experiencias de inmersión para los aficionados en el estadio.

“Esta sociedad entre Verizon y Univision es un excelente ejemplo de cómo se puede usar 5G para posibilitar experiencias para los fans y hacer que avance el futuro de las experiencias en segunda pantalla”, dijo John Nitti, director ejecutivo de Medios de Verizon. “Sabemos cuánto les apasionan a los aficionados del fútbol el deporte, los equipos y jugadores, y esta es una gran oportunidad de realzar la interacción a favor de la audiencia”.

“Ya que nuestra audiencia tiene una pasión inigualable por el fútbol, es un gran gusto asociarnos a Verizon para acercar a nuestros fanáticos incluso más a los equipos y jugadores que les encantan”, dijo José Luis Los Arcos, vicepresidente de Soluciones Deportivas para Socios de Univision. “TUDN Vision será un acompañante dinámico que magnificará la experiencia del día del partido, y junto con nuestras nuevas funciones realzadas de analítica, ayudará a realzar nuestra galardonada cobertura de la Liga MX”.

Como parte de la sociedad, Verizon también se sumará a la función de analítica realzada de TUDN de Univision. Esta tecnología usará cámaras patentadas en los estadios a fin de captar datos para la analítica y sobreponer trasparencias de realidad aumentada de manera que los fanáticos tengan una experiencia superior al ver las trasmisiones en medios tradicionales, con tecnología de Chyron y Tracab. Esto permitirá funciones especiales durante los partidos, como repetir las jugadas más emocionantes. También incluirá segmentos desde el estudio, presentados en un set especial en “Contacto Deportivo” y “Misión Europa”, que cubrirán las mejores jugadas de los partidos, además de usar gráficos únicos y realidad aumentada.

Cronograma completo de los partidos de la temporada regular en TUDN Vision al momento del lanzamiento: se anunciarán partidos adicionales posteriormente

17 de abril de 2021 - América contra Cruz Azul

24 de abril de 2021 - Tigres UANL contra Monterrey

1 de mayo de 2021 - Cruz Azul contra Tijuana



Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se creó el 30 de junio de 2000 y es uno de los principales proveedores del mundo de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Verizon, que tiene sus oficinas principales en la ciudad de Nueva York y una presencia en todo el mundo, generó ingresos de $128,300 millones en 2020. La empresa ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus galardonadas redes y plataformas, atendiendo la demanda de sus clientes de movilidad, conectividad fiable de red, seguridad y control.

Como la mayor empresa de contenido en español en Estados Unidos, Univision Communications Inc. los entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales. La destacada cartera de propiedades de la compañía incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, y 10 cadenas de cable Galavisión y TUDN, el canal deportivo No. 1 en español del país. A nivel local, Univision es propietaria u opera 61 estaciones de televisión en los principales mercados hispanos en los Estados Unidos. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria u opera 58 estaciones de radio, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com, Univision Now, la mayor red de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares. Para mayor información, visiten corporate.univision.com.

