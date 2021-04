English French

POUR PUBLICATION IMMEDIATE

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires

de SOCIÉTÉ BIC se tiendra à huis clos

le mercredi 19 mai 2021

Clichy, France, 12 avril 2021 – Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles de réunion et de délibération des Assemblées en raison de l’épidémie de Covid-19, prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SOCIETE BIC se tiendra le 19 mai 2021 à 15h00, à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.

Elle sera retransmise en direct en format vidéo ; une rediffusion sera disponible sur le site internet de BIC. La présentation et le transcript seront mis à la disposition des actionnaires via le lien suivant: https://fr.bic.com/fr/investisseurs-actionnaires-agm

Aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires sont invités, préalablement à l’Assemblée Générale, à voter à distance (par voie postale ou par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS) ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à un tiers. Les actionnaires sont également encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique.

Préalablement à l'Assemblée Générale, les actionnaires ont la possibilité d’envoyer leurs questions par courriel ( investors.info@bicworld.com ) ou par courrier (à l’attention du Président du Conseil d’administration au siège social de la société) au plus tard le 17 mai 2021. Les réponses seront apportées pendant l'Assemblée Générale, puis publiées sur le site Internet de BIC avec le compte-rendu.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié ce jour au BALO et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Les documents et informations concernant l'Assemblée Générale seront mis à la disposition des actionnaires selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions réglementaires applicables et notamment sur le site internet de Bic via le lien suivant: https://fr.bic.com/fr/investisseurs-actionnaires-agm

Enfin, les scrutateurs de l’Assemblée seront désignés conformément à la réglementation applicable : dans ce cadre, ces fonctions seront proposées à des actionnaires parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date de convocation de l’Assemblée. L’identité et la qualité des personnes désignées seront publiées conformément à la réglementation.

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC® Kids, BIC FlexTM, BodyMark by BIC TM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.TM et Wite-Out®. BIC a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1 627,9 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et également d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A-’ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez legroupe.bic.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter ou YouTube .

Contact





Sophie Palliez-Capian,

Engagement des Parties Prenantes

+33 1 45 19 55 28

+ 33 87 89 3351

Sophie.palliez@bicworld.com

Michèle Ventura

Relations Investisseurs

+ 33 1 45 19 52 98

Michele.ventura@bicworld.com

Albane de La Tour d’Artaise

Relations Presse

+ 33 1 45 19 51 51

+ 33 7 85 88 19 48

Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com

Isabelle de Segonzac

Image 7

+ 33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





AGENDA 2021

TOUTES LES DATES SONT A CONFIRMER.

Résultats du T1 2021 27 Avril 2021 Assemblée Générale 2021 19 mai 2021 Résultats du S1 2021 28 juillet 2021 Résultats du T3 2021 26 Octobre 2021

