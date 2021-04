Theratechnologies annoncera ses résultats du premier trimestre de l’exercice financier de 2021

English French

MONTRÉAL, 12 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies ») TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique commerciale axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, annonce aujourd’hui qu’elle dévoilera, le mercredi 14 avril 2021, ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice financier de 2021, clos le 28 février 2021.

Une conférence téléphonique aura lieu à compter de 8h30 (heure de l’Est) le 14 avril 2021 pour discuter des résultats. L’appel sera animé par Paul Lévesque, président et chef de la direction. Les analystes financiers seront invités à poser des questions lors de la conférence téléphonique. Les membres des médias et autres personnes intéressées sont invités à la conférence à titre d'auditeurs uniquement.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-844-400-1697 (sans frais) ou 1-703-736-7400 (international). L’appel sera également accessible via une webdiffusion au : https://edge.media-server.com/mmc/p/yiqvgmdq. L’enregistrement audio de cette conférence sera disponible le même jour dès 11h30 et jusqu'au 21 avril 2021 au 1-855-859-2056 (sans frais) ou 1-404-537-3406 (international), code d’accès : 7982427. L’enregistrement audio sera aussi disponible jusqu’au 14 avril 2022 au : https://edge.media-server.com/mmc/p/yiqvgmdq.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Relations avec les médias :

Denis Boucher

Vice-président, Communications et Affaires corporatives

514-336-7800

Relations avec les investisseurs :

Leah Gibson

Directrice principale, Relations avec les investisseurs

617-356-1009

ir@theratech.com