Le Groupe Casino étudie activement de potentielles opérations de marché sur ses filiales Cdiscount et GreenYellow

Paris, le 12 avril 2021,

Le conseil d’administration du Groupe Casino s’est réuni ce jour pour examiner les options stratégiques concernant ses filiales Cdiscount et GreenYellow.

Il a constaté les excellentes performances opérationnelles de ces filiales, leur potentiel avéré de forte croissance sur leurs marchés respectifs et l’environnement actuel favorable sur les marchés actions.

Il a aussi confirmé le rôle stratégique de ces filiales dans son plan de croissance rentable.

Au vu de ces éléments, le Groupe Casino annonce engager activement des travaux préparatoires en vue de potentielles levées de fonds propres additionnels de GreenYellow et Cdiscount, destinées à accélérer leur croissance.

Ces levées de fonds, qui pourraient prendre la forme d’opérations de marché, pourraient aussi s’accompagner de placements secondaires de titres détenus par le Groupe, tout en maintenant le contrôle de ces filiales stratégiques.

Le Groupe tiendra le marché informé de l’évolution de ces projets qui seront menés en concertation avec les autres actionnaires de ces filiales1.

1 Cdiscount est une filiale à 100% de Cnova, elle-même détenue à 65% par Casino Guichard-Perrachon et à 34% par GPA. GreenYellow est une filiale détenue à 73% par Casino Guichard-Perrachon et 24% par Tikehau et Bpifrance





