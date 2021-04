Vincit Oyj

Lehdistötiedote 13.4.2021 klo 9:00

Vincit löysi markkinoinnin soihdunkantajansa – Kati Lindholm aloitti yrityksen markkinointijohtajana



Kati Lindholm on nimitetty yhtiön markkinointijohtajaksi 12.4.2021 alkaen.

Vincit Oyj on nimittänyt Kati Lindholmin markkinointijohtajakseen 12.4.2021 alkaen. Lindholmilla on yli 20 vuoden laaja ja monipuolinen kokemus markkinoinnista ja sen eri osa-alueista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Ennen Vincitille siirtymistä Kati toimi 3 Step IT Oy:n markkinointijohtajana vastaten yrityksen markkinoinnista ja viestinnästä sekä liiketoiminnan vastuullisuustoiminnan kehittämisestä.

Markkinointijohtaja Kati Lindholm: “Vincit on ainutlaatuinen yhtiö ja odotan innolla, että pääsen mukaan rakentamaan Vincitin kasvutarinaa sekä täällä Suomessa että globaalisti, mutta ennen kaikkea on hienoa päästä osaksi tätä huippuasiantuntijatiimiä!"

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olen erittäin iloinen saadessamme Katin mukaan joukkoomme vahvistamaan jo ennestään osaavan ja ammattitaitoisen markkinointitiimiimme kokoonpanoa ja viemään markkinoinnin soihtua eteenpäin. Katin monipuolinen osaaminen, markkinatuntemus sekä kokemus merkittävien kansallisten ja kansainvälisten brändien parissa, tulee tuomaan taloon entisestään vahvaa markkinoinnillista asiantuntemusta.”

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj, markkinointijohtaja Kati Lindholm, puhelin: 040 543 6978

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi





