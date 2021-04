Bilia utökar antalet Toyota-anläggningar i Norge genom förvärv av delar av Funnemark AS

English Swedish





Bilia har idag träffat avtal om att förvärva Funnemark AS och Funnemark Sandefjord AS i Norge. Bolagen är auktoriserade Toyotaåterförsäljare, som bedriver försäljning samt serviceverksamhet för Toyotabilar på sju anläggningar i Vestfold, Telemark och Vikens fylke i Norge. Funnemark har verkat som bilåterförsäljare sedan 1914 och med en marknadsandel på 10 procent är man idag Norges näst största Toyotaåterförsäljare.

Bilia kommer via förvärvet att överta verksamhet som bedrivs i fem av de sju anläggningarna. De fem anläggningar som övertas av Bilia är belägna i Porsgrunn, Notodden, Seljord, Larvik och Sandefjord. Den av Funnemark AS bedrivna verksamheten belägen i Kongsberg och Hokksund kommer att övertas av Bauda AS. Förvärvet inkluderar inte de fastigheter där verksamheten bedrivs. Avtalet är villkorat ett godkännande från den norska konkurrensmyndigheten.

Verksamheten som förvärvas för de fem anläggningarna redovisade för 2020 en omsättning på cirka 1 200 MNOK och ett rörelseresultat på cirka 60 MNOK. Antalet anställda för de fem anläggningarna är cirka 150 personer. Verksamhetens sysselsatta kapital plus avtalade övervärden uppgår till cirka 320 MNOK. Biliakoncernens sysselsatta kapital och nettolåneskuld uppskattas öka, relaterat till förvärvet, med cirka 400 Mkr. Tillträdet förväntas ske den 30 april 2021.

Per Avander, Bilias VD och koncernchef, kommenterar:

”Jag är oerhört glad över att Bilia får möjlighet att växa med Toyota i Norge. Genom förvärvet av Funnemark får Bilia ta del av en professionell verksamhet med lång erfarenhet som Toyotaåterförsäljare, vilken vid flera tillfällen erhållit utmärkelsen ”Årets bästa Toyotahandlare” i Norge.”

Frode Hebnes, VD Bilia Norge, kommenterar:

”Vi i Bilia Norge har en längre tid önskat utöka vårt strategiska samarbete med Toyota och är mycket glada över att nu få möjlighet att ta över Funnemarks verksamheter i Porsgrunn, Sandefjord, Larvik, Seljord och Notodden. Det är mycket välskötta verksamheter, som har lång historik och stark förankring i sina respektive marknader och vi ser fram emot att önska dem välkomna i Bilia. Dessa verksamheter kommer på ett utmärkt sätt komplettera Bilias nuvarande Toyotaverksamhet i Vestfold och Telemark samt i Trøndelag och ger nya möjligheter för Bilias Toyotaverksamhet i Norge.”

Dimitris Tripospitis, Toyota Norge, kommenterar:

”Vi är mycket nöjda med att vår befintliga partner Bilia tar över delar av Funnemarks verksamhet. Bilia är en kompetent och seriös partner, som vi är övertygade kommer att ta väl hand om såväl kunder som anställda, och vi önskar lycka till med detta viktiga arbete.”

Göteborg den 13 april 2021

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se

Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia, Alpine samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilia erbjuder nya och begagnade bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt kunderbjudande.

Bilia omsatte cirka 30 Mdkr år 2020 och hade cirka 4 700 anställda.

