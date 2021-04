Le réseau français Repair And Run lance ses opérations à l’international et ouvre une filiale au Canada

Repair And Run, virtuose français de la réparation de Vélos & Trottinettes électriques, accélère et annonce l’ouverture d’une filiale au Canada. Ce faisant, le réseau français souhaite diffuser à grande échelle son offre sur le marché canadien où l’usage du vélo en centre-ville est plus que jamais une réalité concrète. Cette annonce d’envergure marque également le lancement de l’internationalisation des activités de Repair & Run qui compte ouvrir prochainement de nouveaux pays en complément de son plan de développement sur le marché français.

La première ouverture au Canada se fera ces prochaines semaines à Toronto, au cœur de la ville, sur Queen Street. Remy Dunoyer, à l’origine, avec Nathanaël Benaym de la création de l’enseigne en France, vient de partir vivre au Canada où Martine Bocquillon, Directeur Général et actionnaire de Repair And Run a su monter, depuis la France, avec des entrepreneurs très expérimentés (Ken Campbell, Alain Adam et Naaman Zorub), un beau tour de table afin de réaliser le projet d’une première implantation Repair And Run à l’international.

Les associés, dont l’expérience dans le cycle, le SAV et/ou le développement en franchise n’est plus à démontrer, travaillent aujourd’hui sur tous les fronts pour développer l’implantation de l’enseigne, en franchise, en délivrant un service normé, de qualité et en mettant au cœur de leurs préoccupations la satisfaction client, le développement durable, la création d’emplois et la formation. À ce jour, plus de 30 000 vélos ou trottinettes ont d’ores et déjà été réparés par les techniciens Repair And Run.

Nathanaël Benaym, Président et Martine BOCQUILLON, Directeur Général de Repair And Run « La synergie entre les deux pays prend forme jour après jour. La France profitera de l’apport des idées nouvelles du Canada et le Canada bénéficiera de l’expérience de l’enseigne en France. L’union est dynamique et prolifique : évolution du logo, nouvelles offres, amélioration des procédures, optimisation des formations, etc. »