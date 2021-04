Thierry Balian rejoint Foliateam pour développer les nouvelles activités de cybersécurité du groupe

L’opérateur cloud Foliateam fait évoluer son équipe de direction et recrute un expert sur le marché de la sécurité informatique. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de l’évolution continue de l’offre de service de l’opérateur qui vient de boucler une levée de fonds. Thierry Balian sera Directeur de la Business Unit Cybersécurité qui portera la nouvelle gamme de services à destination des entreprises et structures publiques. Il devra définir les offres de cybersécurité, animer l’équipe commerciale en charge de leur promotion et gérer l’équipe technique qui en assurera la production. Il aura également la mission de RSSI du groupe Foliateam.

Thierry Balian, Directeur de la Business Unit Cybersécurité de Foliateam : « Je suis heureux de rejoindre l’opérateur Foliateam qui bénéficie d’un positionnement de premier plan sur le marché. Le lancement de l’activité Cybersécurité va compléter l’offre cloud existante. Elle permettra de renforcer la sécurité de nos clients grâce à des services managés simples à activer. Un des premiers services consistera notamment à mesurer en continu l’exposition au risque cyber de nos clients. »