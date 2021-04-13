WHR国际办事处提供全球员工派遣服务

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威斯康星州密尔沃基, April 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2020年起， WHR Group, Inc. （WHR）在新加坡和瑞士巴塞尔开设国际办事处，以支持其全球员工派遣服务。这些办事处为多语种外派人员提供包括派遣前、过渡、派遣期和回任在内的一系列服务。WHR与位于威斯康星州密尔沃基的美国总部一道，帮助过全球最大的一些组织，将数十万员工派至全球120多个国家。



WHR自成立26年以来，一直是一家独资和独立所有的公司，专为每个外籍人士提供专门的派遣团队和白手套服务，并且在整个调任过程中全天候待命，无论是长期还是短期任务皆是如此。

瑞士办事处为欧洲、中东和非洲的客户及外派人员提供支持，新加坡办事处则在亚太区提供支持。WHR总裁Paul De Boer表示：“尽管新冠疫情大大减缓了人员的跨境流动，但我们仍坚持开放这些办事处，以履行我们对客户的义务，并为满足未来需求做好准备。” “我们预计疫情结束后将出现非常健康的反弹，我们已经打好了坚实的基础，服务于客户所需的任何全球扩张。”

关于WHR Group, Inc.

WHR Group Inc.（WHR）是一家以客户为主导的私营全球派遣管理公司，依靠一流的服务交付和先进的专有技术而脱颖而出。WHR在威斯康星州密尔沃基、瑞士和新加坡设有办事处。凭借过去十年100%的客户保留率，WHR继续将自己定位于值得信赖的全球员工派遣服务提供商。如需了解有关WHR的更多信息，请访问 http://www.whrg.com ，或在 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 上关注@wrgroup

媒体联系人

Mindy romiman，公司撰稿人

电子邮箱： Mindy.Stroiman@whrg.com

电话：262-523-7510



