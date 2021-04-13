WHR 的國際辦事處為全球員工調遷提供服務

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威斯康辛州密爾瓦基, April 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在 2020 年期間， WHR Group, Inc. (WHR) 在新加坡和瑞士巴塞爾開設國際辦事處，為其全球員工調遷提供服務。這些辦事處提供各類服務，包括預先派遣、過渡、派遣、遣返和多語言外籍人員轉職服務。WHR 的美國總部設於威斯康辛密爾瓦基，旨在協助全球的大型機構，並將數十萬名員工調遷至全球 120 多個國家。



自 26 年前作為唯一獨立擁有的公司成立以來，WHR 專於為每位外籍人員提供一支專責調遷團隊、細心週到的服務，並為整個遷移過程（長期或短期任務）提供全天候服務。

公司的瑞士辦公室為歐洲、中東和非洲的客戶及其調遷者提供支援，而新加坡辦公室則支援亞太區。WHR 總裁 Paul De Boer 表示：「雖然冠狀病毒病大幅減低了個人跨越國界的能力，但我們仍繼續開放這些辦公室履行客戶義務，並為未來的需求做好準備。當疫情結束後，我們預料將有非常健康的反彈，而我們的穩健根基可為客戶要求的全球擴展提供服務。」

關於 WHR Group, Inc.

WHR Group Inc. (WHR) 是私人擁有以客戶為本的全球調遷管理公司，提供一流的服務和尖端的專有技術。WHR 在美國威斯康辛密爾瓦基、瑞士和新加坡設有辦事處。憑藉其在過去十年的 100% 客戶保留率，WHR 繼續作為全球員工調遷方面值得信賴的供應商。如欲了解有關 WHR 的更多資訊，請瀏覽 http://www.whrg.com ，或在 LinkedIn 、 Twitter 及 Facebook 上關注 @WHRGroup。

傳媒聯絡人

企業作家 Mindy Stroiman

電郵： Mindy.Stroiman@whrg.com

電話：262-523-7510



