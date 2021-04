Vertex accueille la dirigeante dynamique Yvette C. Burton, Ph.D., en tant que directrice de l'innovation du personnel

French German

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 13 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a l'honneur d'accueillir Yvette C. Burton, Ph.D. au poste de première directrice de l'innovation du personnel, avec prise de fonctions immédiate. La Dr Burton est chargée de définir les efforts mondiaux de planification stratégique de la main-d'œuvre de la Société et de mener les programmes organisationnels visant à faire progresser l'inclusion et la diversité.



Avant de rejoindre Vertex, Mme Burton travaillait à l'université Columbia, où elle était directrice académique du programme de gestion du capital humain de l'école. Elle s'appuiera sur son expertise de direction, qui comprend plus de 20 ans d'expérience dans les stratégies liées au capital humain à fort impact pour les secteurs des médias, de la consommation, des produits industriels et de la défense, pour diriger et engager les employés dans le monde entier. Mme Burton a également été nommée dans la toute première liste de Crain's New York des Leaders et dirigeants LGBTQ qui se sont démarqués (Notable LGBTQ Leaders and Executives) en 2020.

« Nous accueillons Yvette et sa rare expérience commerciale, universitaire et communautaire dans la promotion de la culture du lieu de travail et de l'engagement des employés », a déclaré David DeStefano, PDG de Vertex. « Elle est une défenseure passionnée, qui a la vision et l'engagement pour faire progresser notre équipe talentueuse vers de nouveaux sommets de croissance et d'innovation personnelles. »

En tant que conseillère stratégique et directrice du développement commercial chez Ernst and Young, Deloitte, IBM et Lockheed Martin, Mme Burton a mis en œuvre des stratégies relatives au capital humain agiles et des solutions de main-d'œuvre numériques innovantes pour des transactions commerciales complexes et une croissance agressive dans les secteurs des finances, des médias, de la consommation, des produits industriels, de la défense et de l'enseignement supérieur.

En tant que professeure de pratique émérite, Mme Burton a élaboré et lancé le programme de Master de science en gestion du capital humain de la School of Professional Studies de l'université Columbia. Mme Burton agit actuellement à titre de conceptrice et directrice du programme d'inclusion en affaires et d'égalité de la diversité mondiale de la School of Professional Studies de l'université de New York.

Mme Burton est une experte reconnue et a apporté son témoignage sur les efforts déployés par le Département de la sécurité intérieure du Sénat concernant l'adoption par le gouvernement fédéral des avantages de partenariat domestique pour la main-d'œuvre fédérale et a servi de consultante politique pour la mission de politique étrangère des États-Unis de la Maison-Blanche. Elle est également associée chez Deed Partners, une société d'investissements en capital-risque pour les startups fintech non traditionnelles. En outre, Mme Burton a occupé le poste de PDG par intérim de l'Arcus Foundation, qui se concentre sur les droits des personnes LGBTQ, la justice sociale et la conservation.

« Je suis ravie de faire partie de l'évolution et de l'engagement continus envers l'histoire axée sur les affaires, les données et le personnel de l'excellence du marché ici chez Vertex », a déclaré Mme Burton. « Qu'il s'agisse de connecter les communautés plus larges ou les valeurs de confiance et résilience de l'entreprise qui ont vu le jour il y a plus de 40 ans, je suis impatiente de consolider cette excellente base et de développer nos capacités de classe mondiale. »

Barb Dyson, directrice des ressources humaines, annonce sa retraite

Après une longue et remarquable carrière chez Vertex, le directrice des ressources humaines, Barb Dyson, a décidé de prendre sa retraite, à compter de mai 2021. Mme Dyson a été responsable du développement et de l'exécution des stratégies relatives au capital humain pour soutenir l'ensemble de l'entreprise, aidant à jeter les bases de l'introduction en bourse de Vertex en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19. Elle a également joué un rôle important dans l'expansion de la Société en Europe et au Brésil, ainsi que dans les programmes de gestion des talents essentiels formalisés pour l'organisation.

« Mme Barb a été un leader de confiance et un moteur de notre stratégie pour la culture et le personnel au cours des 14 dernières années, sur laquelle nous avons pu compter pour facilement faire passer notre main-d'œuvre mondiale en télétravail lorsque la pandémie a frappé l'année dernière », a déclaré M. DeStefano. « Non seulement elle est une cadre accomplie, mais elle se consacre également à servir la communauté en tant que membre du conseil consultatif régional du comté de Delaware, mentor et "Big" de Big Brothers Big Sisters-Independence Region, l'une des quatre organisations caritatives soutenues dans notre programme officiel de philanthropie d'entreprise. Je lui souhaite le meilleur pour sa retraite. »

