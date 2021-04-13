天演药业在2021年AACR年会上公布其第一个安全抗体项目ADG126的临床前数据

中国苏州和美国旧金山, April 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天演药业（以下简称“公司”或“天演”）（纳斯达克股票代码：ADAG）是一家平台驱动的临床阶段生物制药公司，致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。公司今日宣布在今年的美国癌症研究协会（AACR）年会上公布其第一个安全抗体（SAFEbody™）项目ADG126的临床前数据。



“靶向CTLA-4的疗法存在很多安全性问题，既安全又有效的新型抗CTLA-4疗法是目前重要的临床未满足需求。ADG126现有的数据让我们相信，它有潜力克服与该靶点相关的严重免疫不良反应，” 天演药业联合创始人、首席执行官兼董事长罗培志博士表示，“凭借安全抗体平台技术，我们可以精准且高效地屏蔽抗体与抗原结合域，使抗体仅在肿瘤微环境（TME）中被特异性激活，我们的临床前数据也突出展示了该疗法的有效性和应用前景，ADG126在有效剂量水平下保持了优异的系统安全性，显著提高了治疗指数（TI）。正在进行的全球I期试验有望为我们的安全抗体平台及安全抗体项目ADG126提供临床验证。我们已成功完成了0.1 mg/kg剂量下3名患者的安全性（剂量限制性毒性DLT）评估，并按计划预计于2021年下半年公布初步安全性和有效性的研究数据。”

目前，可通过AACR官网访问标题为“A Novel Anti-CTLA-4 Checkpoint Inhibitor Prodrug to Address On-target Off-tumor Toxicity for Cancer Immunotherapy”的壁报，该壁报也可在天演药业官网（www.adagene.com）下载。

报告摘要如下：

主要结论： ADG126在临床前研究中展示了优异的安全性及强大的抗肿瘤疗效。

ADG126在临床前研究中展示了优异的安全性及强大的抗肿瘤疗效。 具有跨物种交叉反应的抗原表位 ：ADG126针对CTLA-4抗原的保守表位，并具有多物种交叉反应，可作为抗体前药（prodrug）被激活，在多种免疫功能健全的小鼠肿瘤模型中显示了单一和联合抗肿瘤疗效。

：ADG126针对CTLA-4抗原的保守表位，并具有多物种交叉反应，可作为抗体前药（prodrug）被激活，在多种免疫功能健全的小鼠肿瘤模型中显示了单一和联合抗肿瘤疗效。 高度差异化的作用机理： 与伊匹单抗（ipilimumab）相比，激活的ADG126具有更柔性的配体阻断，在肿瘤微环境中也表现出更强的抗体依赖细胞介导毒作用 (ADCC)。

与伊匹单抗（ipilimumab）相比，激活的ADG126具有更柔性的配体阻断，在肿瘤微环境中也表现出更强的抗体依赖细胞介导毒作用 (ADCC)。 肿瘤内调节性T细胞 （T reg ） 清除 ：相比外周组织，肿瘤组织中的调节性T细胞有更高的CTLA-4表达，ADG126可有效清除免疫健全的同源小鼠结肠肿瘤模型中T reg 细胞。

（T ） ：相比外周组织，肿瘤组织中的调节性T细胞有更高的CTLA-4表达，ADG126可有效清除免疫健全的同源小鼠结肠肿瘤模型中T 细胞。 体外人T细胞激活： 通过检测IL-2分泌，激活的ADG126可有效增强T细胞的激活，而未被激活的ADG126则不会。

通过检测IL-2分泌，激活的ADG126可有效增强T细胞的激活，而未被激活的ADG126则不会。 体内单药抗肿瘤疗效： ADG126作为单一疗法在多种免疫健全的小鼠肿瘤模型中表现出强大的抗肿瘤活性。

ADG126作为单一疗法在多种免疫健全的小鼠肿瘤模型中表现出强大的抗肿瘤活性。 体内联合抗肿瘤疗效： ADG126与其他肿瘤免疫（IO）药物例如抗PD-1抗体，显示协同抗肿瘤疗效。联合疗法可显著减缓肿瘤的生长，在Lewis肺癌小鼠模型中观察到有50%的肿瘤完全消退。

ADG126与其他肿瘤免疫（IO）药物例如抗PD-1抗体，显示协同抗肿瘤疗效。联合疗法可显著减缓肿瘤的生长，在Lewis肺癌小鼠模型中观察到有50%的肿瘤完全消退。 安全性和耐受性：ADG126在动物中具有良好的耐受性，最高非严重毒性剂量（HNSTD）为200 mg/kg，是目前为止报道的抗CTLA-4抗体最高的HNSTD剂量，具有较高的治疗指数。

关于ADG126

作为天演药业安全抗体技术（SAFEbody™）的领先候选药物，ADG126是靶向CTLA-4新型表位的全人源拮抗型单克隆抗体（mAb），已被证明可特异性清除肿瘤中的调节性T细胞（T reg ）。利用天演药业AI赋能的技术平台所开发的安全抗体技术在肿瘤微环境（TME）中的特定条件中可以使抗体疗法优先结合肿瘤细胞上的靶标。

在临床前研究中，ADG126在食蟹猕猴中表现出良好的耐受性，并在剂量依赖性的多种具有免疫能力的小鼠肿瘤模型中，无论以单药治疗或与抗PD-1和其他疗法联合使用均呈现出令人鼓舞的抗肿瘤功效。

与抗PD-1/PD-L1检查点抑制剂不同，抗CTLA-4以其在单药和联合疗法中的剂量依赖性临床反应而著称，而现有的抗CTLA-4疗法却因其狭窄治疗窗口严重限制了患者的临床获益。ADG126 GLP毒理学研究显示，该药靶向CTLA-4的最大安全范围高达200 mg/kg，因此大大提高了为患者在单一和联合疗法中提供最佳临床用药剂量的可能。

关于天演药业

天演药业（纳斯达克股票代码：ADAG）是平台驱动并拥有自主平台产出的临床产品开发阶段的生物制药公司，公司致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。借力于计算生物学与人工智能，凭借其全球首创的三体平台技术（新表位抗体NEObody™，安全抗体SAFEbody™及强力抗体POWERbody™），天演药业已建立起聚焦于新型肿瘤免疫疗法的独特原创的抗体产品线，以解决尚未满足的临床需求。天演已和多个全球知名合作伙伴达成了战略合作关系，并以其多种原创前沿科技为合作伙伴的新药研发赋能。

如需了解更多信息，请访问：https://investor.adagene.com

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括来自ADG126临床前研究和I期临床试验数据、临床数据对患者的潜在影响以及天演在ADG126方面的进展以及预期的临床开发、监管里程碑和商业化的相关陈述。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异，此类因素包括但不限于：天演药业证明其候选药物的安全性和有效性的能力；其候选药物的临床结果（可能不支持进一步开发或获得监管部门批准）；有关监管机构就天演药业候选药物的监管批准所做出决定的内容和时间；如果获得批准，天演药业实现其候选药物商业成功的能力；天演药业获得和维持其技术和药品的知识产权保护的能力；天演药业进行药物开发、制造和其他服务对第三方的依赖性；天演药业有限的运营历史，天演药业能够获得额外的运营资金以及完成其候选药物的开发和商业化的能力；天演药业在现有战略合作关系或协作之外签订其他合作协议的能力，新冠疫情对天演药业的临床开发、商业和其他运营的影响，以及天演药业向美国证券交易委员会提交文件的“风险因素”部分中更全面论述的风险因素。所有前瞻性陈述均基于天演药业当前可获得的信息。除法律要求的情况外，天演药业没有义务因为新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述。

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